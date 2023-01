Alcalde de La Higuera por votación del proyecto Dominga: "Se rechazó el día en que el Presidente ganó las elecciones"

Este miércoles 18 de enero se desarrollará la primera sesión ordinaria del Comité de Ministros de 2023, en la que, después de meses de espera, se analizará el futuro del polémico proyecto minero-portuario Dominga, emplazado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

La polémica iniciativa está avaluada en US$2.500 millones y cuenta con una historia de 10 años de compleja tramitación ambiental, dado que contempla la construcción de un puerto de carga a a unos pocos kilómetros de una reserva nacional que contiene el 80% de la especie pingüinos de Humboldt.

Además, una investigación liderada por Ciper Chile difundió una polémica cláusula de compraventa entre Carlos Alberto Délano y el expresidente Sebastián Piñera, en la que se supeditaba una de las cuotas a que no se estableciera un área de exclusión ambiental sobre la zona de operaciones de la mina.

En ese contexto, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, afirmó en el programa "EnFoco" de Twitter que "este proyecto se rechazó el día en que el Presidente (Gabriel Boric) ganó las elecciones y dijo no a Dominga. Ese día el Consejo de Ministros votó. Los ministros se deben a su jefatura y su jefatura dijo públicamente no a Dominga”.

Por otro lado, el jefe comunal acusó haber solicitado una audiencia con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, pero que esta fue rechazada y propuesta para después de la reunión del comité.

“Yo tenía una audiencia con ella el viernes 13 de enero (…) el último día, el jueves 12, me dicen que producto de la agenda de la ministra no me podían recibir (…) pero le propongo el 26 (de enero)”.

El alcalde reiteró su respaldo al proyecto, aseverando que "no va a venir nadie más a levantar un proyecto importante en la comuna" y afirmando que “el 96% de las personas que fueron a votar en la consulta ciudadana de marzo del año 2022 dijeron sí a Dominga”.

"Cuando este proyecto se votó en 2017 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) establece que (…) el proyecto cumple con todo lo que la normativa establece y recomienda aprobarlo. De hecho, en la votación, tanto el director del Servicio de Evaluación Ambiental como el seremi de Ambiente del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet votaron a favor del proyecto porque el proyecto cumplía con los requisitos técnicos y medioambientales que el Estado de Chile dispone”, recordó.

De esta manera, la autoridad municipal comentó que "Chile hoy día tiene una tremenda oportunidad de materializar un proyecto con altos estándares medioambientales, sociales (…) Chile no se puede farrear Dominga. Dominga es un ejemplo de proyecto para las nuevas generaciones”.

