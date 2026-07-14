Alcalde de Chillán Viejo quedó con arresto domiciliario parcial nocturno tras formalización por violación, abuso sexual y amenazas

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó arresto domiciliario parcial nocturno y la prohibición de acercarse a las víctimas al alcalde de Chillán Viejo, Jorge Andrés del Pozo Pastene, tras ser formalizado por violación, abuso sexual por sorpresa, amenazas y solicitación de personas, supuestamente cometidos en contra funcionarias municipales entre 2020 y 2024.

En la audiencia de formalización, la magistrada Paulina Rodríguez Zapata acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, por considerarlas apropiadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

“Se procedió a la formalización del imputado Jorge del Pozo Pastene a quien se le comunicó que se iniciaba una investigación en su contra. En todos los delitos se le atribuyó participación de autor estando los mismos consumados. El Ministerio Público solicitó, como medidas cautelares, el arresto domiciliario parcial nocturno del imputado y la prohibición de acercarse a ambas víctimas. Medidas a las que adhirió la querellante y no se opuso la defensa”, informó al final de la audiencia la magistrada Rodríguez Zapata.

Según el ente persecutor, una larga investigación permitió establecer que el imputado, en octubre de 2020, fecha en la que fungía como concejal de la comuna de Chillán Viejo, habría violado utilizando fuerza a una trabajadora a contrata del municipio, a quien citó a su domicilio con la excusa de tratar temas laborales, inmueble en que concretó el delito.

En tanto, ya como alcalde, en noviembre de 2022, habría amenazado con destituir a otra funcionaria por negarse a bailar con él en una actividad oficial. La misma funcionaria , además, en enero y septiembre de 2023, habría sido víctima de actos de significación sexual (abuso) realizados por el alcalde dependencias de la municipalidad y en una celebración laboral, respectivamente.

(Imagen archivo: Chillán Viejo)

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