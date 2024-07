Alcalde de Algarrobo se querella contra Daniel Alcaíno por injurias tras ser mencionado en rutina de Yerko Puchento

El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González (RN), presentará una querella criminal por injurias en contra de Daniel Alcaíno.

El jefe comunal denunció que durante la transmisión del programa «Podemos Hablar» de Chilevisión, el actor mientras personificaba a Yerko Puchento, le habría adjudicado delitos en su gestión.

"Premio para (…) el alcalde de Algarrobo Marco Antonio González por el hoyo que quedó en la Municipalidad de Algarrobo" (sic), dijo el comediante.

Al respecto, González indicó que "no podemos permitir que esto siga dañando la honra de las personas. Hoy día se me ha perjudicado a mi persona, a Marco Antonio González Cárdenas, alcalde de la comuna Algarrobo, hoy día han dañado a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo, a mis padres también, preocupados de la situación, y también el daño que le hacen a la comuna Algarrobo".

"Yo no estoy metido en nada, yo sigo trabajando por mi comuna de Algarrobo, y por eso no queremos dejar esto impune, por eso vamos a presentar esta querella para imputar a este señor Daniel Alcaíno, este comediante, que no ha tenido ningún respeto, ni por mi comuna, ni por mi persona", agregó.

En tanto, el senador Francisco Chahuán, quien respalda la querella del alcalde, manifestó que "queremos exigir, primero, disculpas públicas porque al momento de exhibir puntualmente la situación respecto a la acción que se está desempeñando por el Ministerio Público respecto de actuales malversaciones de caudales públicos en la comuna de Algarrobo y aludir al alcalde de Algarrobo alude e incorpora la foto de Marco Antonio González actual alcalde de la comuna de Algarrobo que no tiene nada que ver en los hechos planteados".

"Nos parece un acto grave, una desprolijidad evidente que causa justamente, no solamente configura el delito de perjuicio grave con publicidad sino que además daña la honra de un gran servidor público como es Marco Antonio González", complementó.

Por su parte, el diputado Andrés Longton lamentó la situación asegurando que “muchas veces no se le toma el peso del daño a la imagen, a la honra y el dolor de su familia y sobre todo a quienes representa, por lo tanto, lo mínimo que puede hacer este comediante es pedirle disculpas públicas, porque esto tiene que tener reparación”.

“Estamos hablando de un municipio que tuvo un grave desfalco de recursos públicos de todos los habitantes de dicha comuna. Llamamos a la responsabilidad, sobre todo a través de un medio de comunicación como es la televisión”, dijo.

Cabe recordar que Marco Antonio González asumió como alcalde suplente en diciembre, luego de que Fiscalía imputará al exjefe comunal, José Luis Yáñez, ex militante de la UDI y actualmente en prisión preventiva, por ser autor de delitos reiterados de malversación de caudales públicos y cohecho durante su gestión.

