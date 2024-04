Ex Alcalde de Algarrobo fue reformalizado: nuevos traspasos de dinero detectados aumentan desfalco a $1.163 millones

Un nuevo revés judicial sufrió este lunes 22 de abril el ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez Maldonado, quien fuera reformalizado este lunes junto a otras siete personas –incluida su ex pareja– por el desfalco en la Municipalidad.

Cabe hacer presente que se realizó una reformalización porque se precisaron ciertos hechos, pues se hallaron nuevos traspasos de dinero, motivo por el cual hubo que actualizar esa información a partir de los análisis efectuado. De esta manera, el monto del desfalco pasó de $1.069 millones a 1.163 millones de pesos.

Y es que a la ex autoridad de la UDI –hoy expulsado de esta tienda– se le mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva, por su presunta responsabilidad directa en esta millonaria malversación de caudales públicos desde las arcas edilicias.

El ex jefe comunal llegó al Juzgado de Garantía de San Antonio junto a otros siete imputados, en el marco de su reformalización, donde se le imputó a José Luis Yáñez; a su ex pareja, la ex jefa del Departamento de Finanzas, Belén Carrasco; y a su hermano (cuñado del ex Alcalde), Sixto Carrasco, el delito de malversación de caudales públicos.

Durante la audiencia, el magistrado Cristián Zubieta acogió la solicitud de medidas cautelares formulada por la Fiscalía, fijando prisión preventiva para Yáñez; y arresto domiciliario total y arraigo nacional para los dos hermanos Carrasco.

Además, el juez estableció las cautelares de arraigo nacional, arresto nocturno (de 22: a 6:00 horas) y prohibición de comunicarse entre ellos, a los particulares Gonzalo Valderrama Barrera, Roberto Henry Muñoz, Santiago Fuentes Yáñez, Juan Pablo Maldonado Aravena y Javier Millar Jara, formalizados por el tribunal como coimputados del delito de malversación de caudales públicos.

"Dijimos que íbamos a perseguir a todos quienes intervinieron en este desfalco, con mayor o menor participación. Hemos formalizado a los particulares que facilitaron sus cuentas corrientes para recibir los fondos de esta malversación. Los testaferros de quienes ocupan una función más protagónica en este hecho, esto es el alcalde, Belén Carrasco y su hermano Sixto Carrasco", señaló el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), Claudio Rebeco.

Según se indicó en la audiencia, en consideración a los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, “permiten configurar el tipo penal por el que han sido formalizados, así como los antecedentes que dan cuenta de presunciones fundadas de participación de cada uno”.

De igual forma, el Juzgado de Garantía de San Antonio acogió la solicitud de la Fiscalía de ampliar en 90 días más el plazo de investigación de esta causa.

Según dio a conocer el Ministerio Público, se pudo establecer que existió una agrupación entre los imputados José Luis Yáñez, ex alcalde de Algarrobo; la ex encargada del Departamento de Tesorería del municipio, Belén Carrasco; y su hermano Sixto Carrasco; siendo éste último quien reclutó al resto de los coimputados para que recibieran transferencias desde las arcas municipales a sus cuentas bancarias.

Además, se informó en la audiencia que era él quien llevaba el control de los montos transferidos y alertaba sobre las respectivas fechas de pago.

