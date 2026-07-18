Aguas del Valle realiza corte parcial de agua en sectores altos de Ovalle

Más de 20 sectores de Ovalle vieron interrumpido parcialmente el suministro de agua potable desde las 17:00 horas de este sábado. La medida fue anunciada por Aguas del Valle debido al fuerte aumento de la turbiedad en el río Limarí tras las precipitaciones asociadas al sistema frontal.

La sanitaria explicó que debió restringir las captaciones en su planta de producción para resguardar el funcionamiento de las instalaciones y evitar inconvenientes mayores en la red de distribución.

“Nuestros sistemas han resistido con solidez durante el intenso temporal. Sin embargo, dada la alta turbiedad, debemos restringir nuestra captación para evitar problemas mayores en la red de distribución”, explicó el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Según los registros de la compañía, en pocas horas la turbiedad del río Limarí aumentó desde aproximadamente 5 hasta más de 1.000 unidades nefelométricas de turbidez (NTU). Esto representa un nivel superior en más de 200 veces a los valores habituales del cauce.

Los sectores afectados serán Población Carmelitana, Población Esperanza, Cancha Rayada, Cobresal, San José de la Dehesa, Población Canihuante, Villa Tralhuén, Villa Educación, Atenas, José Tomás Ovalle, Villa Ingenio, Población Bellavista, Miraflores, Las Revueltas, avenida La Paz, Vista Hermosa, Población Villalón, Las Brisas, La Chimba, Los Leices, Mundo Nuevo y Población Ricardo Lagos.

La interrupción también incluirá los sistemas de Agua Potable Rural de La Silleta, Sol del Pacífico y La Unión.

Como parte del plan de abastecimiento alternativo, la empresa instalará 15 estanques estacionarios en distintos puntos y desplegará dos camiones aljibe para entregar agua potable a las comunidades afectadas.

Aguas del Valle indicó que seguirá evaluando las condiciones del río Limarí e informará cualquier cambio mediante sus plataformas oficiales.

Para consultas, la sanitaria mantendrá habilitados durante las 24 horas el teléfono 600 400 4444 y el WhatsApp +56 9 9900 0325.

PURANOTICIA