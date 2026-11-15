Adolescente de 15 años muere ahogado tras lanzarse desde muelle en Aysén

Lo que comenzó como una jornada de recreación junto al mar terminó en una tragedia durante la tarde de este domingo en la Región de Aysén. Un adolescente de 15 años, proveniente de Santiago, perdió la vida por ahogamiento luego de ingresar al agua junto a un amigo en la playa Ensenada Baja, donde ambos se habían lanzado desde un muelle con la intención de nadar hacia unas embarcaciones.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el joven habría experimentado dificultades mientras avanzaba por el mar, situación que lo llevó a intentar regresar. Sin embargo, no consiguió alcanzar un lugar seguro y terminó hundiéndose en el agua.

La emergencia fue reportada entre las 15:30 y las 16:00 horas, cuando personal de la Armada de Chile, con base en Puerto Chacabuco, recibió un llamado solicitando su intervención.

El fiscal de Puerto Aysén, Álex Olivero, explicó que los funcionarios navales acudieron hasta el sector para verificar la situación.

“La Armada de Chile de Puerto Chacabuco recibió un llamado para un procedimiento de una emergencia. Concluyeron a Ensenada Baja, verificaron que efectivamente se trataba de un menor de 15 años, proveniente de Santiago, junto con un amigo”.

Según detalló el persecutor, ambos adolescentes se encontraban bañándose en el lugar cuando decidieron lanzarse desde el muelle para desplazarse hacia unas embarcaciones.

“Se habían ido a bañar, se lanzaron del muelle en dirección a unas embarcaciones y cuando iba en camino se habría cansado. Habrían tratado de volver, sin conseguirlo, hundiéndose en el mar”.

ARMADA RECUPERÓ EL CUERPO DEL ADOLESCENTE

Tras recibir la alerta, personal de la Armada se trasladó hasta Ensenada Baja, donde se desarrolló el procedimiento correspondiente a la emergencia.

Una vez confirmada la situación, se realizaron las coordinaciones con el Ministerio Público para disponer el levantamiento del cuerpo y las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Al respecto, Olivero explicó que “ante esta verificación, la Armada de Chile procedió a rescatar el cuerpo, se coordinó con el fiscal de turno en la concurrencia del Servicio Médico Legal”.

La investigación también contempla la intervención de personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), encargado de desarrollar las diligencias posteriores al procedimiento realizado por la autoridad marítima.

“Para efectos del levantamiento del cuerpo, autopsia y diligencias, quedaron a cargo de la Armada de Chile, y posteriormente, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Coyhaique”, agregó el fiscal.

De esta manera, las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el ahogamiento del adolescente, mientras se desarrollan los procedimientos médico-legales correspondientes.

PURANOTICIA