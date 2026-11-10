Actualizan alerta por evento de altas temperaturas extremas en zonas de Atacama y Coquimbo: se esperan hasta 38°C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta por evento de altas temperaturas extremas en zonas de las regiones de Atacama y Coquimbo.

El fenómeno se producirá entre la tarde de este martes 10 y hasta la tarde del jueves 12 de noviembre.

Las zonas que se verán impactadas por el incremento en los termómetros corresponden a la precordillera en la región de Atacama, así como a la precordillera y los valles precordilleranos en la región de Coquimbo.

La región de Atacama registrará las temperaturas más extremas. En los sectores precordilleranos de esta zona se prevén máximas que oscilarán entre los 36°C y 38°C de manera continua desde el martes hasta el jueves.

En la región de Coquimbo, los termómetros alcanzarán su punto más alto el día miércoles, jornada en la que se esperan valores de entre 32°C y 34°C tanto en los valles como en la precordillera.

PURANOTICIA