Activan alerta SAE y piden evitar acercarse al Río del Carmen en Atacama

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) pidió evitar acercarse a la ribera del Río del Carmen en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama.

El organismo activó este sábado Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE) como medida para reforzar el alertamiento preventivo en la zona.

El director regional de Senapred, Roberto Muñoz, señaló que "las personas que se encuentran en la villa Horcón Quemado evitar acercarse a la ribera del Río del Carmen y a toda la comunidad de San Félix evitar todo el tramo cercano al Río del Carmen".

"Las medidas de autocuidado, de poder prevenir las acciones de riesgo son fundamentales en estas situaciones. Se encuentra desplegado el nivel municipal, Bomberos y Carabineros en las cercanías", indicó el director regional de Senapred.

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