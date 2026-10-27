92 viviendas con daños de distinta magnitud en Requínoa tras tornado: anuncian entrega de subsidio

El ministro de Vivienda (Minvu), Ivan Poduje, visitó la comuna de Requínoa para conocer en terreno la situación de las familias afectadas por el tornado que provocó diversos daños.

Hasta el momento, se registran 92 viviendas afectadas en distintos niveles.

Durante el recorrido, el secretario de Estado, acompañado por equipos técnicos del Minvu, tomó conocimiento de los daños y conversó con las familias para abordar las necesidades de reparación.

“Lo que hemos hecho es hablar con las familias, darles tranquilidad, de que esto se puede recuperar”, señaló el ministro, quien explicó que las viviendas con daños significativos requerirán proyectos de reparación, incluyendo la reposición de techumbres, cerchas, muros medianeros y ampliaciones.

Para concretar estas soluciones, el Minvu revisará las condiciones de los decretos habitacionales vigentes, con el objetivo de adecuar su aplicación a las características de las viviendas afectadas y agilizar la entrega de los subsidios de reparación.

Poduje detalló que “vamos a tener que reponer todas las cubiertas, todos los techos, cerchas, muros medianeros, ampliaciones en muchos casos, y lo que hemos ahora hecho es hablar con las familias, darle tranquilidad de que esto se puede recuperar”.

De acuerdo a lo que explicó respecto al subsidio, “nosotros conseguimos, lo que se entrega a la familia es un subsidio que se llama DS27, que es un subsidio que se usa regularmente para reparar viviendas. No es un subsidio de vivienda nueva, como el DS1 o DS49, que hay en los incendios”.

COLEGIO TRICAHUE

Luego, el ministro Poduje visitó el Colegio Tricahue de la comuna que resultó afectado por el tornado, indicando que atiende a 360 estudiantes y constituye un espacio relevante para la comunidad.

Al respecto, comprometió buscar una alternativa para financiar su reparación, evaluando distintas vías de apoyo, entre ellas la colaboración de fundaciones y organizaciones que han participado en la recuperación de infraestructura en emergencias anteriores.

Desde muy temprano, los equipos del Minvu O’Higgins, liderados por el ministro Poduje y en coordinación con la Delegación Presidencial, participaron en el primer Cogrid para analizar los daños provocados por este evento climático extraordinario.

En la instancia se observó que se registraron voladuras de techumbres de asbesto, una situación que está siendo abordada de manera coordinada con el Ministerio de Salud, con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y definir los procedimientos correspondientes.

Desde el Minvu indicaron que continúan trabajando en terreno para evaluar la situación y coordinar las ayudas necesarias en beneficio de las familias afectadas.

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