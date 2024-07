48 horas de terror en la Región de Valparaíso: Delincuencia nuevamente se toma las calles y pone presión a la Delegada Presidencial

La delincuencia y la violencia parecen haberse desatado con fuerza una vez más en la Región de Valparaíso; esto, luego que durante las últimas horas se registraran varios hechos de sangre que conmocionan a distintas localidades de la zona.

Una brutal riña entre mujeres en el cerro O'Higgins de Valparaíso dejó una fallecida y otra herida de gravedad; un hombre de 47 años fue apuñalado en pleno centro de Viña del Mar en medio de un robo; otro hombre, de 52 años, murió luego de recibir cerca de una veintena de disparos en La Ligua; y, finalmente, se registró una cinematográfica persecución policial por las calles de Olmué y Limache tras un robo.

Todas estas situaciones no hacen más que ponerle presión a la encargada de brindarle seguridad a los habitantes de la zona, la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, por quien no han sido pocos los diputados que han solicitado que deje su cargo o, bien, que sea el propio Presidente Boric el que se lo pida.

RIÑA Y HOMICIDIO EN VALPARAÍSO

El primero de estos hechos se registró el domingo, a eso de las 21:00 horas, en las inmediaciones del Cesfam Reina Isabel, en el cerro O'Higgins de Valparaíso, donde se produjo una brutal riña entre grupos de mujeres, por causas desconocidas.

Fue en este contexto donde, presuntamente, una adolescente de tan sólo 15 años extrajo un arma blanca desde sus vestimentas y apuñaló en la región torácica a una joven de 19 años, quien perdió la vida en el mismo lugar de los hechos.

Luego continuó el ataque contra otra mujer, de 50 años, quien también recibió una puñalada en la zona torácica, resultando herida de gravedad y trasladada a la Urgencia del Hospital Carlos van Buren, donde se mantiene actualmente.

A raíz de lo ocurrido, el Ministerio Público informó que "se solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de Valparaíso para efectuar las primeras diligencias, quienes logran determinar a la autora del hecho, una menor de 15 años que se encuentra internada en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar".

Tras ser declarada legal su detención, la Fiscalía local de Valparaíso solicitó ampliarla por 48 horas más, con el objetivo de poder reunir la mayor cantidad de antecedentes para poder llevar a cabo la formalización en su contra.

El fiscal Carlos Ribas explicó que "se determinó la importancia de poder ampliar la detención, por cuanto existen diligencias pendientes que está llevando adelante la Brigada de Homicidios de Valparaíso, que den cuenta si es que efectivamente la menor participó o no de estos hechos o, bien, existe otra línea investigativa".

GUARDIA APUÑALADO EN VIÑA

Un segundo hecho de sangre tuvo lugar, esta vez, en la ciudad de Viña del Mar, precisamente en la intersección de calle Valparaíso con calle Quillota, en pleno centro, donde un hombre de 47 años resultó herido tras ser apuñalado por delincuentes que intentaron robarle una cadena de oro que portaba en su cuello.

Según información policial, el hecho se registró a eso de las 14:00 horas de este lunes en el centro de la Ciudad Jardín, donde la víctima opuso resistencia, situación que motivó a los antisociales a ejecutar la violenta acción. El resultado del ataque fueron heridas de gravedad, las cuales lo mantienen sin riesgo vital, aunque hospitalizado.

Lo que se sabe hasta el momento es que se trata de un guardia de seguridad, que caminaba a esa hora por el centro de la comuna, instante en que es abordado por dos sujetos, aparentemente menores de edad, quienes lo amedrentan para que entregue la especie de valor que portaba en el cuello. Tras oponer resistencia, uno de ellos lo apuñala y huyen en dirección desconocida por las calles aledañas.

Hasta el lugar de los hechos concurrió personal del SAMU de Viña del Mar, quienes le brindaron una primera asistencia a la víctima, para luego trasladarla hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde se mantiene en evolución. Esto, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los dos delincuentes.

BALACERA BESTIAL EN LA LIGUA

En La Ligua, un hombre de 52 años se desplazaba a bordo de su automóvil por la parte alta de la comuna, instante en que es abordado por tres personas, las cuales extraen un arma de fuego y percutan cerca de una veintena de disparos en su contra.

El resultado de este ataque a quemarropa fue la muerte de este sujeto en plena calle Armando Garay, a eso de las 18:00 horas de este domingo 7 de julio. Tras ellos, los delincuentes se subieron a una camioneta y a una motocicleta, con las cuales huyeron.

La fiscal María Elsa Salinas explicó que, en base a información proporcionada por la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes, la víctima fatal presentaba a lo menos 17 impactos de bala a la altura de sus piernas.

Personal de la policía civil, coordinados con el Ministerio Público, continúan realizando diligencias en la zona para poder dar con el paradero de los responsables de este brutal asesinato que impacta a una zona que suele estar alejada de este tipo de casos. En ese sentido, la fiscal Salinas adelantó que dos sujetos ya estarían identificados.

"La Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes, junto al Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso, se encuentran realizando diligencias y pericias, a fin de determinar la dinámica de los hechos y la identidad de él o los autores del mismo", señaló el subprefecto Hernán García, jefe (s) de la BH Los Andes.

"VENDETTA" EN QUILLOTA

En la comuna de Quillota, desconocidos perpetraron un violento ataque armado en contra de una casa en la cual se encontraban en su interior tres personas de nacionalidad venezolana, siendo una mujer de 46 años alcanzada por un disparo.

El hecho está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, quienes indagan el caso como homicidio frustrado en contra de esta mujer extranjera y los otros moradores de la vivienda, quienes resultaron ilesos.

Cabe hacer presente que la mujer herida fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, donde se recupera de las lesiones sufridas.

"Tres personas extranjeras son víctimas de unos disparos provenientes de una cantidad de sujetos quienes, producto de rencillas anteriores, querían cobrar venganza", explicó el subprefecto Flavio Espinoza, jefe de la BH porteña.

Personal de la policía civil mantiene las diligencias en el lugar para poder determinar cómo se produjeron los hechos y, además, poder dar con el paradero de los responsables de este brutal ataque que también conmocionó a la comunidad local.

PERSECUCIÓN ENTRE OLMUÉ Y LIMACHE

Finalmente, la noche de este lunes 8 de julio se produjo una cinematográfica persecución policial por las calles de la provincia de Marga Marga, específicamente entre las comunas de Olmué y Limache, tras una denuncia por un robo.

Fue justamente la víctima quien se contactó con Carabineros para denunciar un robo en el centro de Olmué, por lo que se realizó un procedimiento con el plan cuadrante, el cual se centraba en ubicar a un vehículo gris, marca Hyundai, cuyos ocupantes previamente habían perpetrado un robo con por sorpresa a un transeúnte.

Fue cuando los delincuentes huían en dirección a Santiago, a la altura del camino Quebrada Alvarado, cuando advierten la presencia policial y deciden hacer un giro a toda velocidad y continuar su escape en dirección contraria, siendo perseguidos esta vez por la patrulla policial que los tuvo siempre a la vista para lograr su detención.

No obstante, la loca carrera de los antisociales termina cuando impactan a un bus de la locomoción colectiva a la altura de la estación Limache del metro de Valparaíso.

Pero lejos de facilitarle las cosas a los uniformados, los delincuentes descienden del automóvil y continúan su huída corriendo a toda velocidad por la vía pública, momento en que uno de los hampones fue impactado por otro microbús.

Esto posibilitó que los carabineros de Limache pudieran detenerlo, para luego proceder a capturar al segundo ocupante del automóvil, quien también habría participado en el robo por sorpresa que dio origen a esta cinematográfica acción.

Cabe hacer presente que los dos sujetos detenidos son mayores de edad y ambos presentan antecedentes policiales, aunque sin órdenes de captura vigentes. Esta vez, enfrentarán cargos por robo con violencia y receptación.

CRÍTICAS A DELEGADA

Ante todos estos hechos, el diputado Andrés Celis comentó que "la inseguridad y hechos delictuales vienen afectando a Viña del Mar, y a toda la región y el país, desde hace mucho rato y este Gobierno no ha sabido ponerle el cascabel al gato. Sabemos que son los reyes de maquillar cifras, interpretándolas a su conveniencia, y también de la retórica, y lo ocurrido al ex arquero Johnny Herrera el fin de semana es un reflejo de eso. Su caso se da a conocer porque es una figura mediática, pero a mí se me acercan muchos vecinos de Viña del Mar y Concón para contarme los intentos o robos concretados de los que son víctimas. Sin ir más lejos hemos conocido en las últimas horas de un nuevo apuñalamiento en la calle Valparaíso para robarle unas cadenas a un transeúnte. Estamos hablando del corazón del centro de Viña del Mar, una calle que está totalmente abandonada por las autoridades, llena de comercio ambulante donde la inseguridad se siente al caminar".

También sostuvo que "lamentablemente es un hecho que el plan «Calle Segura» ha fallado y que Viña del Mar amerita un refuerzo de la seguridad, que no han sido capaces de proveer. Evidentemente todas estas situaciones afectan al sector comercial y turístico. Y de este deterioro en la seguridad han hecho eco organismos como la embajada de España, que en su sitio web recomienda a los viajeros estar alerta ante una mayor frecuencia de los robos con violencia, robos por sorpresa y robos en lugar inhabitado, así como en un aumento de la tasa de homicidios y secuestros. Incluso destacan a Viña del Mar y Valparaíso entre las ciudades de Chile más afectadas por este tipo de delito".

Como se logra apreciar, estas últimas 48 horas de violencia y delincuencia en la Región de Valparaíso vuelven a poner el foco en el trabajo realizado por la delegada presidencial Sofía González, por quien ya algunos diputados pidieron "su cabeza" a raíz de la inseguridad que se vive en las calles, tal como quedó plasmado en un reportaje de Puranoticia.cl publicado el 6 de junio, donde, además de parlamentarios, vecinos y consejeros regionales apuntaron a la máxima representante del Presidente Gabriel Boric debido a su responsabilidad política en estos hechos de sangre, teniendo en cuenta que ella es quien debe liderar y coordinar el trabajo de las policías en la zona, así como también planificar medidas para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad en las calles, algo que estos días, lamentablemente, no se ha visto.

