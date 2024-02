292 personas han sido detenidas por incumplir el toque de queda en zonas afectadas por los incendios en la Quinta Región

Un nuevo balance entregó el jefe de la Defensa Nacional (Jedena) por el Estado de Excepción tras los incendios en la región de Valparaíso, contraalmirante Daniel Muñoz, respecto a la situación de seguridad que se vive en el perímetro afectado.

Tras una nueva sesión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la autoridad marítima informó que se mantendrán las medidas restrictivas que se han aplicado durante las últimas semanas, como el toque de queda nocturno, que comienza a las 22:00 horas y termina a las 5:00 horas del día siguiente.

En ese sentido, el Jedena informó que "la cantidad de detenidos acumulados por no cumplimiento del toque de queda es de 292 (personas)".

Y es que a su juicio, esto "da cuenta de una herramienta útil, que nos ha servido para efectivamente ayudar a la seguridad de todas aquellas personas afectadas".

El contraalmirante Muñoz también sostuvo que los esfuerzos actuales también tienen el horizonte puesto en el 5 de marzo, fecha en que comenzará oficialmente el año académico en el país y donde se deberán dejar habilitados los colegios, algunos de los cuales se encuentran ocupados como albergues y otros resultados consumidos.

Teniendo en cuenta que el Estado de Excepción se extenderá sólo hasta el 4 de marzo, el oficial de la Armada de Chile dijo que "hay un Estado de Excepción vigente, donde el Presidente me nombra como Jefe de la Defensa y se extingue ese Estado de Excepción el 4 de marzo. Por ahora, no se ha visualizado nada si eso se mantiene o no. Estamos todos abocados en el día a día, a poder trabajar en torno a la emergencia".

También expuso que "creo que hemos desplegado todos los dispositivos, tanto Fuerzas Armadas como Carabineros y PDI para poder dar esa seguridad, pero es un permanente y es constante esto. Tengo la experiencia de haber estado como Jedena en Biobío y aquí hay que insistir en el tema de la seguridad. Creo que tenemos bastante controlados esos objetivos y hay que mantenerlos por ahora".

Finalmente dijo que "esto es dinámico y va día a día. Tenemos ad portas un Festival de la Canción, que requiere de un dispositivo especial, sobre el cual estamos trabajando intensamente y, por ahora, creo que tenemos la tarea lograda, pero mientras esté este Estado de Excepción tenemos que seguir trabajando en esa línea".

PURANOTICIA