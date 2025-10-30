256 personas detenidas deja Ronda Masiva realizada por Carabineros y la PDI en La Araucanía

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a 256 personas en una nueva Ronda Masiva en la región de La Araucanía.

En un operativo que se realizó por más de 6 horas en las 32 comunas, Carabineros logró capturar a 229 personas mientras que la PDI a 27.

Entre los detenidos, 84 fueron sorprendidos cometiendo algún delito de forma flagrante y 145 mantenían órdenes pendientes, se sacaron de circulación armas blancas y cerca de 6 kilos de drogas entre marihuana y clorhidrato de cocaína en procedimientos realizados tanto por personal especializado y territorial.

En este contexto, Carabineros presentes en la región de La Araucanía han llevado a cabo 10 rondas masivas durante el año 2025 y, a la fecha, han logrado detener a un total de 2.178 personas.

Además, se realizaron 5.734 controles; 2.917 vehiculares y 2.578 de identidad; 95 fiscalizaciones a locales de venta de alcoholes, 100 a locales comerciales y 44 entre bancos y seguridad privada cursando un total de 346 infracciones entre tránsito, alcoholes y comercio.

La prefecto de Carabineros en Cautín, teniente Coronel Ximena Valle, resaltó el trabajo mancomunado con la PDI, señalando que “el objetivo principal es entregar mayor y mejor seguridad a nuestros vecinos en las treinta y dos comunas de nuestra región”.

“Dentro de este operativo se logró la detención de 229 personas, destacando que 145 que mantenían orden de detención vigente, 29 personas detenidas por delitos de mayor connotación social y 17 detenidos asociados a la ley de drogas. Además de ello se logró realizar 5.734 controles entre controles de identidad, controles vehiculares y a locales comerciales”, destacó la comandante Valle.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, valoró el trabajo de ambas policías señalando que “es un esfuerzo conjunto entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, con el foco principalmente en el control de ciudadanos extranjeros y también de prófugos de la justicia”.

“Esto hace que la Araucanía, gracias a este esfuerzo, sea cada día más segura. Vamos a seguir trabajando constantemente para enfrentar los problemas que sabemos que tiene la ciudadanía”, puntualizó el seremi.

(Imagen: Golpe Digital)

PURANOTICIA