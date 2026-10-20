Zapallar reportó vientos de hasta 60 kilómetros por hora durante el sistema frontal

Con cerca de 20 milímetros de precipitaciones acumuladas y ráfagas de viento que han alcanzado entre los 50 y 60 kilómetros por hora, la comuna de Zapallar enfrenta el sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso.

Pese a las condiciones meteorológicas, el último balance municipal, realizado a las 17:00 horas de este martes 20 de octubre, no registró accidentes ni interrupciones en los suministros de electricidad y agua potable.

Uno de los principales focos de atención durante la jornada ha sido el humedal de La Laguna, asociado al estero Catapilco, donde los equipos de emergencia realizaron una apertura controlada como medida preventiva frente al aumento del nivel de las aguas.

La intervención forma parte del operativo que el municipio mantiene activo en distintos puntos de la comuna, especialmente en aquellos sectores previamente identificados como críticos ante episodios de precipitaciones intensas.

En sectores como las calles de La Laguna y Aires de Catapilco se han desplegado equipos municipales provistos de motobombas y equipamiento de emergencia, con el objetivo de prevenir posibles anegamientos y responder oportunamente ante eventuales complicaciones.

El despliegue también ha contemplado un importante componente social. Durante las horas previas y en el transcurso del sistema frontal, la Municipalidad de Zapallar concretó la entrega de 110 ayudas preventivas, incluyendo materiales destinados a familias y personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas más expuestas a las consecuencias de las lluvias.

El alcalde Gustavo Alessandri señaló que "como municipio hemos concentrado nuestros esfuerzos en los sectores más vulnerables de la comuna, disponiendo de equipos y equipamiento para responder rápidamente ante cualquier eventualidad. A ello se suma un trabajo social preventivo que nos ha permitido llegar a las familias que más lo necesitan".

"Hasta ahora no hemos registrado situaciones de mayor complejidad. Sin embargo, todavía quedan las horas de la tarde y la noche, por lo que seguiremos atentos a la evolución de este sistema frontal y mantendremos nuestros equipos desplegados en terreno", sentenció la autoridad comunal.

PURANOTICIA