"Ya no nos atrevemos a regresar solos": escolar de Valparaíso relata el miedo que siente la comunidad frente al actuar de «La Jauría»

El miedo a convertirse en víctimas de un asalto está condicionando la vida cotidiana de estudiantes y apoderados en Valparaíso. Así lo expuso María Ignacia, alumna de la Scuola Italiana Arturo Dell’Oro, quien decidió visibilizar el problema mediante una carta titulada «El temor con el que estudiamos».

En su testimonio, la estudiante relató que la situación ha obligado a modificar incluso las dinámicas familiares. Como ejemplo, contó a El Mercurio de Santiago que su madre tuvo que refugiarse en una pizzería cercana al establecimiento para evitar que le robaran la cartera, mientras que actualmente su padre debe acompañarla cada vez que va a buscarla al colegio.

La joven apuntó directamente a los grupos de adolescentes vinculados a los robos colectivos que afectan a distintos sectores del Gran Valparaíso, conocidos como «La Jauría».

"«La Jauría» en Valparaíso se ha hecho conocida por los múltiples asaltos a turistas, sin embargo, poco se habla de lo que nosotros, los estudiantes, vivimos día a día a la salida del colegio", escribió la joven.

El fenómeno también ha generado preocupación entre las autoridades. Tal como lo reveló a Puranoticia.cl la exjefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general (r) Patricia Vásquez, la institución mantiene identificadas a 86 personas de interés relacionadas con esta modalidad delictual, cerca del 80% de ellas menores de edad. Entre los involucrados se han detectado adolescentes de apenas 13 años.

En su carta, María Ignacia advirtió que los ataques no solo afectan a visitantes y transeúntes, sino también a integrantes de las comunidades escolares y sus familias.

"Grupos grandes de jóvenes delincuentes te acechan con descaro y asaltan a nuestros compañeros y apoderados, sembrando un ambiente de constante miedo e inseguridad", manifestó.

La estudiante también describió cómo esta situación ha restringido la autonomía de los escolares, diciendo que "muchos ya no nos atrevemos a regresar solos a nuestras casas y nuestros padres deben acompañarse entre ellos para ir a buscarnos".

Frente a este escenario, la alumna solicitó implementar un plan permanente de vigilancia policial, coordinado con el municipio y los equipos de seguridad ciudadana, con especial atención en los sectores donde funcionan establecimientos educacionales.

Su petición concluyó con un llamado a considerar las consecuencias que la delincuencia está teniendo sobre niños y adolescentes: "Espero que se tome en cuenta el temor con el que estudiamos y nuestro derecho fundamental a vivir y movernos en un entorno seguro", sentenció la estudiante.

PURANOTICIA