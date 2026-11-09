Violento cortejo fúnebre en Valparaíso: dos sujetos fueron detenidos por agredir a carabineros en la avenida Pedro Montt

Dos personas fueron detenidas tras agredir a Carabineros durante una cortejo fúnebre que se desplazaba por la avenida Pedro Montt, en la ciudad de Valparaíso.

Este hecho se produjo cuando un grupo de personas que se dirigía en vehículos hacia la Catedral de la Ciudad Puerto, realizó maniobras peligrosas en la vía pública.

El teniente coronel Daniel Guzmán, informó que automóviles que participaban de la caravana “procedieron a realizar maniobras peligrosas, dirigiéndose contra el tránsito, haciendo zigzag”.

Las agresiones contra los uniformados se registraron cuando se procedió al control y fiscalización de las personas.

El carabinero dio a conocer que dos personas fueron detenidas, quienes fueron trasladadas hasta la Segunda Comisaría de Valparaíso.

Cabe señalar que la institución descartó que se tratara de un funeral de alto riesgo, remarcando que la situación que motivó la intervención fue originada por las "maniobras peligrosas" de "personas que participaban del funeral".

PURANOTICIA