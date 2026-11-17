Un violento asalto sufrió el propietario de un minimarket ubicado en la entrada de Colliguay, en la comuna de Quilpué, luego de que cuatro sujetos lo interceptaran cuando se disponía a salir del local durante la mañana para comprar pan.

Los individuos lo amenazaron con armas de fuego, lo golpearon y escaparon con su automóvil y distintas especies personales.

De acuerdo con el relato entregado a Puranoticia.cl por Damaris, hija de la víctima, el ataque ocurrió cerca de las 9:00 horas, cuando su padre estaba abriendo el negocio.

En ese momento, "iba saliendo en su auto a comprar pan y estos tipos estaban esperándolo afuera con pistolas. Eran extranjeros, que lo golpearon y lo amenazaron con matarlo", relató la hija de la víctima.

La hija del comerciante agregó que los asaltantes "le rompieron las orejas porque le robaron los aros de oro que tenía en sus orejas y se llevaron el auto hacia Quilpué, pero no sabemos si se ueron a Viña o a la ruta 68. No sabemos eso".

Asimismo, sostuvo que "eran cuatro personas y estaban en un auto esperando, entonces yo creo que estaban vigilando".

El afectado resultó con diversas lesiones y, según indicó su hija, al momento de entregar su testimonio se encontraba realizando diligencias con Carabineros en el hospital. La familia, en tanto, permanece sumamente afectada por lo ocurrido.

Cabe hacer presente que el episodio no sería el primero que afecta al negocio. Damaris aseguró que hace aproximadamente tres meses el mismo minimarket fue blanco de otro asalto, ocasión en que desconocidos sustrajeron dinero de la caja, mercadería y el teléfono del establecimiento. Además, denunció que una trabajadora fue víctima de tocaciones durante ese hecho.

"Pero en esa oportunidad eran jóvenes chilenos, a los cuales pudieron atrapar", precisó sobre los responsables del primer robo del que fueron víctimas.

La hija del trabajador asaltado también manifestó su preocupación por la seguridad en el sector, asegurando que "se han metido a robar a las parcelas, está todo muy peligroso en el lugar porque anda mucho ladrón".

PURANOTICIA