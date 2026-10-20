Violación grupal denunciada en Valparaíso: Fiscalía busca identificar a cuatro individuos y coordina protección para la víctima

La investigación por la presunta violación grupal denunciada por una mujer de 29 años en Valparaíso continúa con diligencias destinadas a identificar a los responsables y establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión.

Así lo confirmó el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Agustín Beroiza, quien informó que "esta unidad de flagrancia toma conocimiento de una denuncia realizada por una víctima, que señala haber sufrido una violación grupal mientras se encontraba en estado de inconsciencia".

El caso se remonta a la madrugada del domingo 18 de octubre, cuando la mujer habría sido víctima de una agresión sexual después de salir de un recinto nocturno en el sector de Bellavista, en la comuna puerto.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la víctima había acudido al lugar para encontrarse con su pareja y posteriormente ambos se trasladaron a otro establecimiento, donde continuaron compartiendo y consumiendo alcohol.

Tras una discusión a la salida de este segundo local, la mujer se habría alejado sola. En ese contexto, cuatro hombres que se movilizaban en un automóvil le ofrecieron trasladarla a otro lugar, propuesta que aceptó.

Según la denuncia, debido al consumo de alcohol, la afectada no logra reconstruir lo ocurrido durante el trayecto y señaló haber recuperado la conciencia en un motel, mientras era agredida sexualmente por los individuos. Además, indicó que no conoce la identidad de los presuntos responsables.

Junto con las diligencias destinadas a establecer quiénes serían los involucrados, el Ministerio Público adoptó medidas para gestionar apoyo a la denunciante durante el desarrollo de la investigación.

Beroiza explicó que "a la fecha se mantienen pendientes diligencias para dar con la identidad de los imputados".

Asimismo, sostuvo que "los antecedentes de contacto de la víctima fueron derivados a la Unidad de Atención para Víctimas y Testigos, todo esto para realizar coordinaciones de medidas de protección y contención para la víctima".

Cabe hacer presente que en las primeras diligencias, se había dispuesto el traslado de la mujer al Hospital Carlos van Buren para realizar evaluaciones y exámenes periciales que permitan aportar antecedentes a la causa.

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