Vinos, gastronomía y viajes: Región de Valparaíso busca conquistar a los visitantes de la Feria VYVA 2026

La región de Valparaíso se prepara para ser una de las protagonistas de la novena edición de la Feria Internacional de Viajes y Vacaciones, VYVA 2026, que se realizará entre el 23 y el 25 de octubre en Ciudad Empresarial, Santiago.

El territorio participará con un stand regional que pondrá en valor sus destinos turísticos, acercando al público una oferta que se extiende de cordillera a mar y que combina cultura, patrimonio, naturaleza, enoturismo, gastronomía, actividades náuticas y experiencias insulares, entre otros.

La propuesta busca inspirar a los visitantes a descubrir nuevos lugares, planificar sus próximas escapadas y conocer la diversidad de alternativas para disfrutar de la región, no solo durante el verano, sino que durante todo el año.

Pero la presencia de la región de Valparaíso en VYVA 2026 no se limitará a la exhibición de su oferta. El público podrá disfrutar de catas de vino, además de muestras y degustación de gastronomía local. También los asistentes podrán poner a prueba sus conocimientos y su suerte a través de cuatro juegos interactivos diseñados para toda la familia: “El Catador”, “Slot de Viajes”, “¿Quién quiere ser Turista?” y “Raspe Aventuras” permitiendo a los participantes concursar por experiencias turísticas en destinos de la región.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, señaló que “la Feria VYVA es una gran oportunidad para mostrar la enorme diversidad turística de nuestra región y acercarla a las personas de una manera atractiva, cercana y llena de experiencias. Tenemos destinos para todos los gustos: playas, ciudades patrimoniales, viñas, gastronomía, naturaleza y territorios insulares que nos llenan de orgullo".

La feria VYVA es una de las principales vitrinas de promoción turística del país, que convoca a destinos nacionales e internacionales, empresas, operadores y viajeros bajo el concepto “Encuentra tu próximo viaje aquí”. La instancia busca fortalecer el turismo interno y generar oportunidades de promoción y comercialización para los distintos actores de la industria turística.

PURANOTICIA