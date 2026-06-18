Viña del Mar y Concón lideran proyecciones de ocupación hotelera para vacaciones de invierno

El destino Litoral Viña del Mar – Concón lidera las proyecciones de ocupación hotelera para las próximas vacaciones de invierno con un 55,87%, según el último Barómetro elaborado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso (CRTV).

La intención de ocupación para la región de Valparaíso alcanza, en tanto, un promedio de 43,74% para el período comprendido entre el 19 de junio y el 4 de julio.

Marcela Pastenes, gerenta general de la CRCP, indicó que "si bien, las cifras muestran expectativas moderadas para este período, hemos observado que las decisiones de viaje se están tomando cada vez más cerca de la fecha. La tendencia hacia las reservas de último minuto se consolidó durante el verano y también en los fines de semana largos que hemos registrado este año”.

Asimismo, sostuvo que "estos resultados deben entenderse como una fotografía preliminar y no como una proyección definitiva del comportamiento turístico".

El estudio muestra importantes diferencias entre los distintos destinos turísticos de la región. Tras el liderazgo del Litoral Viña del Mar – Concón (55,87%), destacan el Valle del Aconcagua (47,26%) y la Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana (44,39%), consolidando el atractivo tanto del borde costero como de los destinos de naturaleza e interior.

Más atrás se ubican Rapa Nui (38,27%), el Litoral de los Poetas (35,42%), el Valle de Casablanca (32,00%), Valparaíso (31,23%) y el Litoral Ritoque – Los Molles (27,52%).

A nivel comunal, Concón sobresale con una ocupación proyectada de 98%, seguida por El Tabo (65,23%), Los Andes (49%), Olmué (46,46%) y San Esteban (45%).

La gerente general de la CRCP indicó que "hoy los visitantes comparan alternativas, monitorean promociones, buscan destinos cercanos a Santiago y toman decisiones días antes de la fecha de viaje. Esto representa un desafío para el sector, pero también una oportunidad para seguir fortaleciendo la oferta turística regional y atraer visitantes durante todo el año”.

Cabe hacer presente que la cercanía con la región Metropolitana, sumada a la diversidad de experiencias disponibles en el territorio, representa una ventaja competitiva para el turismo regional.

En ese sentido, Pastenes cerró diciendo que "contamos con una amplia diversidad de panoramas, gastronomía, patrimonio, naturaleza y experiencias para distintos públicos. Invitamos a las familias y visitantes a recorrer nuestros destinos y disfrutar de todo lo que ofrece el territorio, desde la cordillera hasta el mar".

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