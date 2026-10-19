Viña del Mar tendrá un outlet en pleno centro: abrirá sus puertas en septiembre de 2027

Un nuevo formato comercial llegará al centro de Viña del Mar con la transformación del espacio que ocupaba Sodimac en el mall Paseo Viña Centro. Se trata de Paseo Viña Outlet, proyecto que busca reunir tiendas de marcas con precios rebajados en una ubicación estratégica de la ciudad, frente al terminal de buses y en calle Valparaíso.

La iniciativa será desarrollada por Tresa, gestora de activos comerciales que estará a cargo de habilitar los nuevos locales, comercializarlos y operar el outlet junto al centro comercial. Según informó a Diario Financiero su director ejecutivo y cofundador, Cristián Cox, el inicio de las obras está previsto para febrero de 2027, mientras que la apertura se proyecta para septiembre del mismo año, antes de la temporada de verano.

El proyecto aprovechará los 12 mil metros cuadrados que quedaron disponibles tras la salida de Sodimac, cadena que había abierto su tienda, conocida como Sodimac Quinta Vergara. A comienzos de este año, la compañía del grupo Falabella comunicó que haría uso de la cláusula de salida de su contrato de arriendo, tras lo cual el propietario del recinto encargó a Tresa una propuesta para ocupar nuevamente esa superficie.

MÁS TIENDAS Y MÁS VISITANTES

La nueva propuesta contempla 8.500 metros cuadrados arrendables, distribuidos en entre 50 y 60 locales, dependiendo de las necesidades de las marcas interesadas en instalarse. Con ello, el centro comercial mantendrá su superficie y capacidad de estacionamientos, pero ampliará su oferta hasta alcanzar un centenar de tiendas.

Actualmente, Paseo Viña Centro cuenta con 25 mil metros cuadrados arrendables, 50 tiendas, 1.200 estacionamientos, un patio de comidas, un supermercado Líder y un gimnasio Smart Fit. El recinto funciona hace 15 años y desde hace ocho está bajo la administración de Tresa. Su propietario es un fondo de inversión inmobiliario gestionado por Toesca.

Uno de los principales objetivos del nuevo formato será aumentar la afluencia de público. De acuerdo con las proyecciones entregadas por Cox, la incorporación del outlet podría incrementar en aproximadamente 40% las visitas mensuales, pasando de las actuales 700 mil a más de un millón.

En cuanto al desempeño comercial esperado, el ejecutivo indicó que las nuevas tiendas proyectan ventas de entre UF 8 y UF 12 por metro cuadrado. La apuesta apunta a captar consumidores interesados en acceder a productos de marca a precios más convenientes, en un escenario en que las restricciones sobre los ingresos disponibles han favorecido al segmento de los outlets.

INSTALACIONES REUTILIZADAS

Uno de los factores que permitiría concretar la iniciativa en un plazo acotado es la posibilidad de reutilizar parte de la infraestructura que dejó la tienda de mejoramiento del hogar. De esta manera, el proyecto no deberá partir desde cero ni contemplar la compra de un terreno o la construcción de una obra gruesa completa.

Cox explicó que un desarrollo comercial nuevo puede tomar alrededor de dos años si se consideran las distintas etapas, desde la adquisición del terreno hasta los permisos y la ejecución de las obras. En este caso, la utilización de la estructura existente permitirá reducir los tiempos y mantener una inversión relativamente baja, aunque no se ha informado el monto que se destinará a la habilitación.

Los permisos municipales se encuentran en tramitación y el plan considera que Tresa asuma tanto la implementación del espacio como la comercialización y posterior operación de los locales.

Respecto del impacto que podría tener la salida de Sodimac, Cox señaló que el centro comercial tuvo un buen desempeño durante 2025 y que la vacancia temporal no debería afectar mayormente sus resultados. Esto, considerando que la tienda de mejoramiento del hogar funcionaba como un destino específico de compra y que sus visitas ya se habían visto afectadas por la menor actividad del sector de la construcción.

CONECTIVIDAD DEL CENTRO

La ubicación es uno de los argumentos centrales para instalar un outlet en este punto de Viña del Mar. El recinto se encuentra junto al par vial Viana-Álvarez, sector que concentra proyectos de edificación en altura, y frente al terminal de buses que conecta la ciudad con comunas como Villa Alemana, Quilpué y Limache, además de otros puntos del interior de la región de Valparaíso.

A ello se suma la distancia respecto de los otros dos outlets de la zona, que, según Cox, se encuentran a entre 20 y 25 minutos del centro viñamarino: uno en dirección a Concón y otro en Curauma. La apuesta de Tresa es captar público que busca alternativas de compra con descuento sin tener que desplazarse hacia esos sectores.

Cabe hacer presente que el ejecutivo cuenta con experiencia en este segmento, ya que antes de asumir la dirección de Tresa encabezó durante más de una década el negocio de outlets Easton.

En cuanto a las perspectivas de la compañía, Cox anticipó que 2026 será un período de consolidación, con un crecimiento de ingresos cercano al 7%. Asimismo, proyectó que la inversión en activos de renta comercial podría recibir un nuevo impulso hacia fines de 2028 y comienzos de 2029, ante el renovado interés de fondos de inversión y family offices por este tipo de propiedades.

PURANOTICIA