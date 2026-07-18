Viña del Mar oficia a SEC y exige investigación y sanciones por retraso en la reposición de la energía eléctrica

Un oficio para que se inicie un procedimiento de investigación y fiscalización a las empresas concesionarias de distribución eléctricas que operan en Viña del Mar, a fin de determinar las eventuales infracciones incurridas con motivo de la demora en la reposición del suministro que afecta a los usuarios de la comuna tras el sistema frontal, envió la alcaldesa Macarena Ripamonti a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas, debido a que hasta la tarde del sábado 18 de julio mantenía a más de 12.000 clientes de la ciudad sin energía eléctrica.

El escrito se basa en las atribuciones que confiere el artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en representación de los intereses generales de la comunidad de la comuna de Viña del Mar de conformidad con los artículos 1° y 4° del mismo cuerpo legal.

Ante esto la alcaldesa dijo que “el costo de la vida es altísimo y las cuentas de la luz no son la excepción. Miles de personas en Viña del Mar se esfuerzan todos los meses por pagar a tiempo sus cuentas de los servicios eléctricos, ¿por qué entonces cuándo existe un evento climático de estas características, que está anunciado con anticipación las compañías eléctricas nos se preparan y tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo?”

Ripamonti agregó que “desde Reñaca a Villa Hermosa, desde Forestal hasta Nueva, Aurora y Achupallas han existido vecinos y clientes de Viña del Mar con cerca de dos días sin luz, lo que nos parece inaceptable y vamos a pedir una investigación a la SEC para que nos diga si acaso se preparan como correspondía y cómo van a responder en los siguientes eventos climáticos, porque no puede ser que personas, que a veces son muy vulnerables estén hasta dos días sin la reposición de la luz eléctrica”.

DOCUMENTO

En el documento, la alcaldesa explica que “con ocasión del reciente frente de mal tiempo que ha afectado a la Región de Valparaíso, y particularmente a la comuna de Viña del Mar, se ha producido la interrupción del suministro de energía eléctrica que proveen las empresas concesionarias de distribución que operan en el territorio comunal. De esta forma, y según los antecedentes recabados por esta Municipalidad, y disponibles en su propio sitio web, dicha interrupción afecta actualmente a 12.261 usuarios de la comuna de Viña del Mar, sin que a la fecha del presente oficio las empresas concesionarias hayan procedido a la reposición íntegra y oportuna del servicio”.

La autoridad comunal argumentó en el oficio que la demora en la reposición del suministro reviste especial gravedad, “toda vez que compromete la continuidad de un servicio público esencial, afectando el normal desenvolvimiento de las actividades domésticas, comerciales y de servicios de la comunidad, así como el funcionamiento de servicios críticos dependientes del suministro eléctrico”.

Por último precisó que “la situación resulta particularmente crítica respecto de aquellos usuarios que, por su condición de electrodependientes, requieren de la continuidad del suministro eléctrico para el funcionamiento de equipamiento médico indispensable para su vida y salud, cuya afectación compromete gravemente los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República”.

INCUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS

En el oficio, la jefa comunal sostiene que “las circunstancias descritas dan cuenta de un posible incumplimiento, por parte de las empresas concesionarias, de los estándares de calidad y continuidad del servicio y de los plazos máximos de reposición exigibles conforme a la normativa sectorial vigente”.

En caso de acreditarse los incumplimientos, la alcaldesa solicita aplicar las sanciones que en derecho correspondan conforme a la Ley N° 18.410 y demás normativa aplicable, atendida la gravedad de los hechos, el elevado número de usuarios afectados y la afectación de servicios y personas en situación de especial vulnerabilidad.

Por ello solicita disponer que las empresas concesionarias procedan al pago de las compensaciones que correspondan a los usuarios afectados, en conformidad al artículo 16 B de la Ley N° 18.410.

PURANOTICIA