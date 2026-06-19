Viña del Mar inaugura base de operaciones de seguridad en la plaza O’Higgins

Un módulo permanente para fortalecer la seguridad y dar acompañamiento preventivo a los miles de trabajadores y transeúntes que circulan diariamente por el sector de la plaza O’Higgins, implementó el Municipio de Viña del Mar en conjunto con el Mall Marina, en el marco de una alianza estratégica de colaboración público-privada.

La alcaldesa Macarena Ripamonti; junto al prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita; el jefe de la Bicrim Viña del Mar de la PDI, Abraham García; y ejecutivos del centro comercial, encabezaron la puesta en marcha oficial del dispositivo, ocasión en la que se realizó la formación de los equipos de Seguridad Pública municipal y Carabineros.

La jefa comunal precisó que “tenemos un centro para recibir a las personas, para que hagan sus llamadas de teléfono sin que corran ningún peligro, cámaras que están vigilando todo el entorno y una coordinación estratégica con Carabineros, con la Policía de Investigaciones y con el mall”.

De esta manera, dijo, “hemos logrado todos los objetivos que nos hemos propuesto para tener los tres componentes que aseguramos hace cerca de 4 años atrás: el primero era tecnología, ya tenemos instalado el plan de 1.000 cámaras en los cerros de Viña, el plan de 215 cámaras de última generación, además del recambio masivo de luminarias y otros equipamientos para el personal de Seguridad Pública, que son de primera línea a nivel nacional”.

“Los otros dos componentes que tienen que ver con el patrullaje, con la sensación de seguridad que brinda tener equipos altamente profesionales, del orden de 98 patrulleros que existen hoy día en Viña del Mar, en todos los territorios, apoyando las tareas de Carabineros. Y por último, los dispositivos descentralizados y, desde este punto de vista, nos hemos localizado en los puntos más críticos donde hay ocurrencia de delitos, como el borde costero, en el centro de la ciudad y en este importante polo comercial”, afirmó Ripamonti.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La autoridad comunal destacó que “los datos han sido efectivamente positivos en Viña del Mar con los dispositivos que hemos puesto junto con Carabineros con ocasión del 18 de Septiembre, el Plan Estival que nos ayudó el gobierno anterior con personal policial extra para la comuna, la cual es la que más recibe visitantes en todo Chile”.

Y añadió que “tenemos más ambición en el sentido de llegar a cada sector y generar una cultura para que las personas sepan que en Viña del Mar hay una disposición distinta, donde nos coordinamos desde el sector público y privado, y que frente a la ocurrencia de un delito los vamos a identificar y entregar al Ministerio Público, para que la justicia haga lo que corresponda”.

Finalmente, la alcaldesa sostuvo que “durante el 2026 y el 2027 se apreciará cómo ya hemos recuperado muchos sectores de Viña del Mar y el trabajo pormenorizado que estamos realizando con la PDI y Carabineros en sectores como el Barrio Poniente y calle Quillota, sin desatender cada uno de los cerros de la comuna”.

INVERSIÓN EN SEGURIDAD

Por su parte, el gerente de Mall Marina, Rolando Rojas, señaló que “el desafío de la seguridad en nuestro barrio es clave y hoy hemos hecho una donación de $90 millones que considera esta oficina de seguridad, un tótem de televigilancia, una mejora en la iluminación y uniformes para el personal de seguridad municipal”.

El ejecutivo detalló que “esta iniciativa nace de un trabajo colaborativo de las mesas de seguridad que partió en el 2022, entregando herramientas concretas para que la plaza O’Higgins sea segura y bien iluminada”.

Durante su implementación -entre 1 y 13 de junio- el módulo se consolidó como un punto estratégico de atención ciudadana, orientación, prevención y coordinación institucional.

Durante el período se atendieron 14 requerimientos ciudadanos, se resolvieron 6 casos de manera inmediata, 8 casos se derivaron a organismos competentes para seguimiento y se activaron respuestas operativas municipales y coordinaciones interinstitucionales para atender situaciones vinculadas a seguridad, salud, asistencia social, convivencia comunitaria y orientación ciudadana.

Al respecto, el prefecto de Carabineros afirmó que“tenemos servicios permanentes todos los días en el sector de la plaza y de igual forma en el sector bancario y este hito viene a fortalecer el trabajo mancomunado gracias a la alianza del personal 0S 14 con la municipalidad”.

El oficial destacó que“la plaza ha tenido un cambio desde la instalación del módulo; este era un foco importante de delito de robos con sorpresa que ya no es, gracias a todo el despliegue de Carabineros y personal municipal, las luminarias y las cámaras; se cuenta con todos los elementos para hacer una buena persecución penal”.

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

El módulo opera de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 22:30 horas, con un sistema de doble turno para atender requerimientos operativos de seguridad, lo que permite una articulación directa mediante radio con la Central de Televigilancia y con las patrullas de intervención inmediata de Seguridad Pública y Carabineros.

De esa forma se puede dar respuesta oportuna ante la ocurrencia de denuncias, incivilidades, requerimientos de fiscalización, emergencias o situaciones que afectan la seguridad y convivencia en el sector. Además, en períodos de alto flujo turístico (fines de semana largo) y vacaciones (invierno-verano) se sumará un funcionario del área turística del municipio.

PURANOTICIA