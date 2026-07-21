Viña del Mar habilita plataforma digital para agilizar catastro de damnificados por el paso de intensos sistemas frontales

Con un fuerte despliegue territorial y el apoyo de herramientas tecnológicas, el Municipio de Viña del Mar avanza en la realización del catastro que permitirá a las familias afectadas por la emergencia meteorológica acceder a los beneficios de recuperación anunciados por el Gobierno.

Los equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) están recorriendo la comuna para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento oficial que permite determinar el nivel de afectación de los hogares y acceder al Bono de Recuperación dispuesto por el Estado.

Para optimizar el proceso y los tiempos de respuesta, el Municipio desarrolló una plataforma de pre-catastro digital, donde los afectados pueden registrar anticipadamente su información, describir el tipo de afectación sufrida, adjuntar fotografías y georreferenciar su vivienda. Esta información permite planificar las rutas de atención, priorizar los casos de mayor urgencia y disponer de antecedentes previos al momento de la visita en terreno.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, destacó que "nuestro compromiso es llegar de manera rápida y oportuna a quienes más lo necesitan. Este sistema de precatastro nos permite organizar de mejor forma el despliegue territorial, optimizar los recursos municipales y apoyar el trabajo que realizan nuestros equipos en terreno. La tecnología no reemplaza la FIBE, sino que la complementa para entregar una atención más eficiente y cercana”.

Las denuncias por problemas en viviendas y enseres para que posteriormente los equipos municipales puedan concurrir aplicar la FIBE es: https://digital.imv.cl/ fichafibe

El formulario no reemplaza la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), la que será aplicada cuando corresponda por los equipos competentes pero permite que los equipos municipales puedan evaluar la situación, priorizar la atención y coordinar el apoyo a las familias afectadas.

AYUDA MUNICIPAL PREVIA

Durante los días previos a la llegada de los sistemas frontales, el Municipio de Viña del Mar desplegó un amplio operativo preventivo en los sectores con mayor riesgo de la comuna, entregando más de 2.000 ayudas de mitigación, consistente en sacos de arena, polietileno y otros elementos de protección destinados a disminuir el impacto de las lluvias sobre las viviendas.

El trabajo preventivo permitió reducir la afectación en numerosos sectores y fue ampliamente valorado por las comunidades, que reconocieron la presencia anticipada de los equipos municipales y la coordinación con dirigentes vecinales para proteger a las familias más expuestas,

PURANOTICIA