Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal por tragedia ocurrida en feria Caupolicán en Gómez Carreño

Adhiriendo al triste momento que vive la comuna, la alcaldesa Macarena Ripamonti informó que como Municipio de Viña del Mar se ha tomado la determinación de decretar tres días de duelo comunal entre lunes 13 a miércoles 15 de julio, en memoria de las seis personas que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en el sector Gómez Carreño.

“Los hechos ocurridos en la emblemática Feria Caupolicán han conmocionado profundamente a los comerciantes, a las familias y a quienes día a día concurren a este tradicional sector de nuestra ciudad. En memoria de quienes hoy nos han dejado, pero también como una señal de que una tragedia de esta magnitud no puede ser olvidada ni quedar atrás sin justicia, y en solidaridad con las personas heridas que continúan luchando por su recuperación, hemos decidido decretar duelo comunal durante los próximos tres días”.

Por lo mismo la autoridad comunal agregó que “he instruido que esta medida se adopte como un gesto de respeto hacia las víctimas, de acompañamiento a sus familias y de recogimiento para toda la comunidad de Viña del Mar”.

Cabe mencionar que, el funcionario de la Armada de Chile que protagonizó el fatal atropello múltiple en Viña del Mar pasará a control de detención la mañana de este lunes, y actualmente permanece recluido en la Primera Comisaría de Carabineros a la espera de una eventual formalización por conducción negligente y cuasidelito de homicidio.

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