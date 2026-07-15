Viña del Mar decreta Emergencia Preventiva Comunal y alcaldesa Ripamonti llama a la comunidad a "contribuir a la prevención"

Con el fin de disponer oportunamente de los recursos materiales y logísticos necesarios para enfrentar las contingencias derivadas del evento meteorológico pronosticado, el Municipio de Viña del Mar declaró Emergencia Preventiva Comunal hasta el martes 21 de julio.

El decreto, firmado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, considera la necesidad de contar con la medida a fin de coordinar las acciones de monitoreo, prevención y respuesta de las distintas unidades municipales y de los organismos competentes, resguardando la continuidad de los servicios esenciales y la protección de la comunidad.

Asimismo, el documento dispone la ejecución de las medidas necesarias para gestionar la emergencia por parte de la Dirección de Seguridad Pública y del Departamento del Riesgo de Desastres (GRD).

En conversación con Puranoticia.cl, la jefa comunal sostuvo que "nosotros nos hemos venido preparando hace varios meses, no solamente con ocasión de las alertas que se han decretado por parte de los organismos de emergencia, sino también a propósito del factor preventivo que comienza con el Plan de Invierno en marzo".

De igual forma, sostuvo que "tenemos una gran ciudad, son cerca de 21 kilómetros cuadrados en Viña del Mar, y eso supone la limpieza de sumideros, quebradas, la eliminación de microbasurales, así como el despeje de miles de metros lineales del estero Marga Marga y del estero de Reñaca. Ha sido un trabajo bastante largo, pero estamos súper preparados, además que tenemos seis estaciones meteorológicas que nos permiten poder tomar el pulso y medir con mucha precisión la descarga hídrica y los puntos meteorológicos más precisos en diferentes puntos de la comuna".

Respecto a la situación de los esteros de la Ciudad Jardín, la Alcaldesa subrayó que "nosotros tenemos toda la posibilidad de limpiar y hacer todo respecto de las capacidades que tenemos; ahora, nosotros nos preparamos y los eventos meteorológicos y la disposición de la naturaleza es otra. En el fondo, las amenazas siempre están y en Viña del Mar existen multiamenazas".

Por último, hizo un llamado al autocuidado de los vecinos señalando que "aquí hay un componente que tiene que ver con el factor de la amenaza propiamente tal, pero en segundo lugar con la capacidad que tenga cada individuo de comprender que también tiene que contribuir a la prevención".

Cabe hacer presente que la semana pasada se desarrolló una reunión para coordinar el reforzamiento de los trabajos preventivos de limpieza de quebradas, cauces, sumideros y espacios públicos, que se iniciaron en abril, en un despliegue operativo que se ha contemplado ante el pronóstico de los intensos sistemas frontales y la operación de la red de estaciones meteorológicas con que cuenta el municipio.

La coordinación municipal ante la emergencia se ampliará en una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para anticipar las respuestas a las necesidades que puedan surgir durante los días de precipitaciones y llegar oportunamente con la ayuda que requiera la comunidad.

PURANOTICIA