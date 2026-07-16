Viña del Mar cierra accesos a plazas y al parque Quinta Vergara mientras dure la emergencia meteorológica

Con el objetivo de resguardar la seguridad de los transeúntes, el Municipio de Viña del Mar dispuso el cierre de plazas y del Parque de la Quinta Vergara, a fin de prevenir accidentes debido a las fuertes ráfagas de viento que está provocando el intenso sistema frontal que afecta a la zona.

La medida preventiva se extenderá mientras dure la emergencia, y se aplicó en aéreas verdes prioritarias debido al arbolado en su interior como son plaza O’Higgins, Sucre, José Francisco Vergara, Colombia y México -en el centro de la comuna-, Plaza España en Reñaca y Parque Sonap en Nueva Aurora, y se extenderá a otros sectores en los distintos barrios de la ciudad.

De esta manera se busca evitar que la eventual caída de ramas y árboles pongan en riesgo a personas que se encuentren transitando por dichos espacios públicos.

La alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que "se ha instruido, luego de los informes meteorológicos actuales, hacer un cierre preventivo de las plazas y paseos peatonales en Viña del Mar, esto por absoluto resguardo de la comunidad. Nuestro llamado es a cuidarnos y a que juntos seamos responsables para evitar eventuales incidentes", puntualizó.

En este sentido se reitera obedecer esta medida, no traspasar los cierres de seguridad y circular con precaución en los sectores donde haya arbolado si es que es necesario salir.

De la misma manera, el Municipio de Viña del Mar reitera el aviso a que la gente no se acerque al borde costero debido a las fuertes marejadas, donde las olas alcanzan sobre los 4 metros de altura.

PURANOTICIA