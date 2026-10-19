Viña del Mar alerta que solo una de cada cinco mujeres tiene sus exámenes mamarios al día

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Municipio de Viña del Mar junto al Club Everton, la Corporación “Yo Mujer” y organizaciones de la sociedad civil, realizaron la jornada «Entre Nosotras: conversaciones que nos cuidan», iniciativa comunitaria y de concientización sobre esta enfermedad.

El conversatorio contó con la presencia de la alcaldesa Macarena Ripamonti y la presidenta de la Corporación “Yo Mujer”, Edith Salazar, concejales y otras autoridades.

La jefa comunal sostuvo que “en Viña del Mar somos la principal comuna de la región de Valparaíso y tenemos un universo del orden de 75 mil mujeres, quienes están dentro de este rango prioritario para nosotros de detectar tempranamente, por lo que todas las acciones de promoción que permitan prevenir a tiempo es fundamental”.

Ripamonti destacó que “es muy satisfactorio hacerlo de la mano con el principal grupo deportivo de la comuna que es el Everton de Viña del Mar, es un ejemplo de cómo un club que tiene orientaciones competitivas, también tiene el compromiso social con la ciudad en la que vive y eso es un ejemplo no solo a nivel de clubes sino también para las organizaciones intermedias, deportivas y de otro tipo, para concientizar lo importante que las mujeres estén protegidas y que la sociedad entienda que esta es una preocupación de orden colectivo y no individual de cada una de las mujeres”.

La alcaldesa precisó que “una de cada cinco mujeres tiene sus eco mamarias y radiografías al día y eso pasa, entre otras cosas, por lo que conversamos en el panel, porque como son esencialmente cuidadoras de los otros, muchas veces se postergan y ese diagnóstico que es tan necesario para evitar el desarrollo de una enfermedad más crítica, no sucede. Así que para eso nos reunimos hoy, para concientizar a las mujeres y a todo su entorno y la sociedad”.

Por su parte, la presidenta nacional de la Corporación “Yo Mujer”, Edith Salazar, recalcó la importancia de “conocer cuáles son los factores que nos pueden proteger para no desarrollar la enfermedad o disminuir las probabilidades, como la alimentación saludable, hacer ejercicios de forma regular, evitar el alcohol y tabaco, que las mujeres aprendan a conocer su cuerpo y hacerse la mamografía”.

En tanto, el presidente Corporativo de Everton, Cristián Castro, afirmó que “son 10 años de actividades en diferentes instancias y de convicción que tenemos que seguir en esto. El equipo lo hace visible ocupando su camiseta rosada en los partidos para conmemorar esta alianza con la Corporación “Yo Mujer”".

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