Villa Alemana y Bomberos inician despliegue ante socavón causado por aumento de caudal del Estero Quilpué

Un socavón provocado por el aumento de caudal del Estero Quilpué dejó en peligro a dos viviendas del condominio Valles de Aranda II, ante lo cual tanto el Cuerpo de Bomberos como la Municipalidad de Villa Alemana desplegaron sus recursos para apoyar a las familias afectadas y evaluar en terreno las medidas de mitigación que se adoptarán en las próximas horas, antes de la reanudación de las lluvias.

Ingenieros estructurales de la Municipalidad y de Bomberos realizarán una evaluación técnica durante la tarde de este sábado, para luego decidir si es necesario evacuar a las familias afectadas y determinar qué trabajos se llevarán a cabo para evitar el colapso del terreno.

El alcalde Nelson Estay comentó que se trata de dos viviendas colindantes al Estero Quilpué, que aumentó su caudal de manera considerable a causa del sistema frontal. “Tuvimos el desprendimiento de la pandereta y un socavón enorme al borde del estero. Apenas nos enteramos, de inmediato contactamos a la Dirección General de Aguas, cuya representante ya se hizo presente, y vamos a enviar un oficio para que, una vez que pase la emergencia, se repare de manera urgente el lugar y se refuerce el estero para darle tranquilidad a los vecinos”, dijo.

El jefe comunal agregó que junto a Bomberos se determinó solicitar una evaluación más profunda a ingenieros estructurales de la Municipalidad y de Bomberos, “con el objetivo de que nos indiquen si se requiere la evacuación de las familias o si basta con las medidas de mitigación que ellos nos van a sugerir”. En ese sentido, anunció que también se oficiará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en caso de que sea necesario asignar subsidios de arriendo a las familias afectadas.

Por su parte, el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal, indicó que “llegó nuestro personal al lugar para evaluar el riesgo de derrumbe en dos viviendas y ahora solicitamos el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar con sus ingenieros estructurales para poder tomar las medidas correspondientes y ver si procedemos con una evacuación y qué medidas de mitigación tenemos que tomar para enfrentar el próximo frente de mal tiempo”. De acuerdo a esa evaluación de expertos, “ahí ya tendremos que coordinar con la Municipalidad para ver los trabajos que se van a realizar, pero sí o sí hay que implementar una medida de mitigación para las próximas lluvias”.

Finalmente, una de las vecinas afectadas, Magaly González, relató que “estábamos pendientes del estero porque estaba creciendo, cuando nos vino a avisar una vecina empezamos a preparar mochilas por si había que salir arrancando. En el momento yo no escuché nada, pero me dijeron que se sintió un ruido muy fuerte. Ahora estamos más tranquilos porque al principio nos veíamos solos, no sabíamos quién nos podía ayudar porque estaba todo colapsado. Al menos sabemos que van a venir a poner lonas y otras cosas más para contener un poco frente a la lluvia que se viene”.

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