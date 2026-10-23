Villa Alemana realizó Feria Comunal Rosa con exámenes preventivos, vacunación y atención de salud para las mujeres

Con el objetivo de fomentar la prevención del cáncer de mamas y promover la salud y el bienestar, este viernes se realizó la Feria Comunal Rosa, organizada por la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Villa Alemana.

La actividad, realizada en el Parque Cívico Belén, contó con atención oftalmológica, de vacunación y exámenes preventivos, atención y educación de matrona, entre otros stands informativos y de apoyo. Además, se realizaron diversas actividades deportivas y de entretenimiento durante la jornada.

El alcalde Nelson Estay señaló que "estamos orgullosos de que haya tanta convocatoria para un tema tan importante como es la prevención. Son actividades que dan una alerta y apoyan a personas que desconocen el tema, y donde nos unimos todos como familias de Villa Alemana y de Chile, para detectar a tiempo”.

Sufilda Rodriguez, de Peñablanca, comentó que "muchas veces las mujeres somos reacias y creemos que nunca nos va a pasar. He encontrado entretenida la información, la gente, el alcalde regio, está con los ciudadanos”.

Asimismo, la vecina villalemanina, Andrea Tapia, invitó a las mujeres a realizarse mamografías, indicando que "hay que aprovechar de optar a exámenes más baratos y buscar beneficios para la tercera edad”.

La jornada contó con actividades de baile y bienestar físico, además de música y la presencia de la Delegación Presidencial de Marga Marga para trámites e información.

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