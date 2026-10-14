Villa Alemana pone en marcha escuela de oficios inclusivos para abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de capacitación y favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, la Municipalidad de Villa Alemana dio inicio al Plan Piloto de la Escuela de Oficios Inclusivos con un Taller Laboral de Servicio de Salón, iniciativa financiada con recursos municipales e impulsada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), a través de la Oficina de Discapacidad.

El taller cuenta con 12 participantes, de entre 25 y 57 años, quienes durante siete sesiones adquirirán conocimientos y herramientas prácticas relacionadas con el servicio de salón, la atención de público y el arte de servir a las personas. Las clases se desarrollan en dependencias del edificio consistorial y están a cargo de Felipe Muñoz, tallerista y alumno de Inacap.

Esta iniciativa busca entregar herramientas concretas para el desarrollo de habilidades laborales, fortalecer la autonomía de los participantes y ampliar sus posibilidades de incorporarse al mundo del trabajo. Al finalizar el proceso formativo, recibirán una certificación otorgada por la Municipalidad de Villa Alemana.

El alcalde Nelson Estay comentó que "estoy tremendamente emocionado y feliz de que podamos generar oportunidades como ésta. Estamos muy contentos con la recepción que ha tenido esta iniciativa y con el entusiasmo de los participantes. Queremos entregarles herramientas para que puedan salir adelante, desenvolverse en la vida y convertirse en un gran aporte para la sociedad. Agradezco también a los profesores y a las familias que están confiando en nosotros".

Por su parte, Pablo Gillibrand, titular de Dideco, expuso que "queremos que la inclusión se traduzca en oportunidades reales. Este taller entrega herramientas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus habilidades, fortalecer su autonomía y ampliar sus posibilidades de incorporarse al mundo laboral. Desde Dideco y la Oficina de Discapacidad seguiremos trabajando para impulsar iniciativas que reconozcan sus capacidades y les permitan desarrollar sus proyectos de vida”.

El impacto de este tipo de iniciativas también se refleja en la experiencia de las familias. Olga Guerra, madre de Daniel, de 35 años, uno de los participantes del taller, expresó que "estoy muy agradecida con la Municipalidad, porque no existen muchos talleres de inclusión para personas con discapacidad. Para mi hijo, participar en esta iniciativa es maravilloso porque le permite avanzar hacia una mayor inclusión y demuestra que las personas con discapacidad pueden participar en todas las áreas”.

El Taller Laboral de Servicio de Salón forma parte del trabajo que desarrolla la Municipalidad de Villa Alemana para avanzar en materia de inclusión, mediante espacios de aprendizaje que reconozcan las capacidades de las personas con discapacidad y contribuyan a su desarrollo personal y laboral. Asimismo, esta experiencia piloto contempla la proyección de futuros talleres de oficios inclusivos, con el propósito de ampliar las alternativas de capacitación y continuar generando oportunidades para las personas con discapacidad de la comuna.

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