Villa Alemana inicia catastro de daños tras histórico sistema frontal y se prepara para nuevas precipitaciones

Aprovechando la pausa en las precipitaciones tras el sistema frontal que afectó entre el jueves y el domingo a gran parte del país, la Municipalidad de Villa Alemana inició las labores destinadas a recuperar el funcionamiento habitual de la comuna. Con ese objetivo, las distintas unidades municipales se encuentran realizando un catastro para cuantificar los daños y las consecuencias provocadas por las intensas lluvias y el fuerte viento. Paralelamente, se desarrolló una reunión de evaluación de la respuesta frente a la emergencia, considerando que los pronósticos anuncian el retorno de las precipitaciones durante los próximos días.

El alcalde Nelson Estay informó que “tuvimos una reunión de coordinación con todos los directores municipales, con el fin de analizar la emergencia pasada, ver cuáles fueron las dificultades que tuvimos, cómo las enfrentamos y prepararnos para lo que viene”. Asimismo, recordó que el sistema frontal presentó características excepcionales, dejando más de 200 milímetros de agua caída en Villa Alemana y ráfagas de viento que, por momentos, superaron los 90 kilómetros por hora.

El jefe comunal también señaló que se realizará un catastro para cuantificar los daños registrados en distintos sectores de la comuna. “Quiero darle esa tranquilidad a los vecinos en cuanto a que todos los funcionarios municipales están desplegados para poder hacer un catastro de los daños que hemos tenido”, aseguró.

Cabe recordar que el reciente sistema frontal en Villa Alemana obligó a desplegar un amplio operativo municipal para atender las emergencias. Entre las principales consecuencias se registraron anegamientos, filtraciones de viviendas, caída de árboles y ramas, e interrupciones del suministro eléctrico.

Además de la realización del catastro, equipos municipales recorrerán los sectores afectados para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que permite evaluar el impacto de los daños sufridos por las viviendas y facilitar la entrega oportuna de ayudas tempranas. “Tenemos muchas solicitudes, por lo tanto, hay que hacer esta encuesta lo más rápido posible con el fin de que llegue la ayuda a la gente”, indicó el alcalde.

Finalmente, Estay reiteró el llamado a la comunidad a reportar cualquier situación de emergencia a través del número 1211. Asimismo, recordó que la Municipalidad continúa entregando sacos de arena a los vecinos que los requieran, tanto en la Dirección de Operaciones (San Enrique s/n) como en el Edificio Consistorial (Buenos Aires 850).

PURANOTICIA