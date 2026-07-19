Villa Alemana fortalece coordinación entre Municipio, Carabineros y Bomberos para enfrentar nuevo sistema frontal

Con el objetivo de reforzar la preparación de la comuna ante el nuevo sistema frontal anunciado para esta semana, la Municipalidad de Villa Alemana encabezó un segundo Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) extraordinario, instancia que reunió a equipos municipales, Carabineros y Bomberos para evaluar el trabajo realizado durante el primer temporal y establecer nuevas coordinaciones que permitan optimizar la respuesta frente a futuras emergencias.

La reunión permitió analizar las principales situaciones registradas durante el último evento meteorológico, revisar las dificultades enfrentadas en terreno y acordar mejoras en trabajo interinstitucional, la coordinación de cuadrillas y el despliegue operativo de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó la importancia de mantener estas instancias de trabajo conjunto y permanente, señalando que "este segundo COGRID extraordinario nos permitió analizar el primer fenómeno de mal tiempo que ya pasó, ver cuáles fueron las dificultades que tuvimos y cómo mejorar. Creemos que la mejora continua y las coordinaciones tienen que hacerse de forma permanente".

La autoridad agradeció además el trabajo desarrollado por Bomberos, Carabineros y los funcionarios municipales durante la emergencia. "Todos los equipos están absolutamente desplegados y preparados para enfrentar lo que viene. Queremos dar tranquilidad a las familias de Villa Alemana, porque seguiremos trabajando coordinadamente para responder a cada requerimiento de la comunidad", afirmó.

Asimismo, recordó que continúan habilitados los puntos de entrega de sacos de arena para quienes lo necesiten, tanto en el edificio consistorial como en la Dirección de Operaciones, ubicada al final de calle San Enrique, haciendo además un llamado a la colaboración de la comunidad, a mantenerse informada por los canales oficiales y a seguir utilizando el número de emergencia 1211.

El capitán Diego Mansilla, subcomisario de los Servicios de la Sexta Comisaría de Villa Alemana, explicó que la reunión tuvo un doble propósito: evaluar la respuesta al primer sistema frontal y preparar el trabajo para las lluvias que se esperan durante los próximos días. "Carabineros mantiene desplegados todos sus recursos para atender los requerimientos de la comunidad, pero también es importante que las personas adopten medidas preventivas. Recomendamos conducir respetando los límites de velocidad y extremando las medidas de seguridad para evitar accidentes que puedan sobrecargar a los equipos de emergencia", indicó.

Por su parte, el director de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, Mario Recabarren, señaló que el trabajo coordinado permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante nuevas contingencias. "Reforzamos nuestros mecanismos de comunicaciones a través de radiofrecuencia, la coordinación entre instituciones y la organización de las cuadrillas para responder de mejor manera a los vecinos. Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad, porque estaremos atentos a todos los requerimientos y preparados para enfrentar este nuevo sistema frontal", sostuvo.

En tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal, informó que durante el último temporal la institución atendió cerca de 70 emergencias, movilizando a aproximadamente 200 voluntarios acuartelados durante más de 24 horas. "De esta emergencia obtuvimos importantes lecciones aprendidas. Hoy fortalecimos la coordinación interinstitucional y trabajaremos bajo una modalidad conjunta entre Bomberos, Carabineros y el Municipio para optimizar los recursos disponibles y mejorar los tiempos de respuesta frente a las distintas emergencias que puedan registrarse", explicó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a evitar desplazamientos innecesarios durante las jornadas de lluvia intensa, conducir con precaución, mantenerse informada por los canales oficiales y comunicarse con los servicios de emergencia solo cuando la situación realmente lo requiera. Asimismo, pidieron comprensión, ya que si las precipitaciones alcanzan una intensidad similar a las registradas recientemente, es esperable que se produzcan cientos de requerimientos de manera simultánea. En ese escenario, funcionarios municipales, Bomberos y Carabineros trabajan arduamente y a su máxima capacidad para atender cada emergencia, priorizando aquellas que representan mayor riesgo para las personas.

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