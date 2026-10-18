Villa Alemana coordina medidas preventivas ante sistema frontal: habilitará albergue para damnificados y nuevos centros de distribución de ayuda

La Municipalidad de Villa Alemana realizó una sesión extraordinaria del Comité Comunal de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), para coordinar acciones con organismos de emergencia e instituciones de la comuna ante el sistema frontal anunciado para los próximos días. Entre las principales medidas se contempla la habilitación de 11 centros de distribución para la entrega de sacos de arena y cortes de polietileno, además de la reapertura de un albergue para eventuales personas damnificadas.

La reunión, encabezada por el alcalde Nelson Estay, se desarrolló en el marco de la Alerta Temprana Preventiva decretada por el Gobierno y permitió establecer medidas de preparación y respuesta frente a las condiciones meteorológicas previstas. En la instancia participaron la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, la Dirección de Operaciones y la Dirección Ambiental de la Municipalidad, junto con representantes de Carabineros, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, ADRA, Hospital de Peñablanca, radioaficionados y la Corporación Municipal de Villa Alemana.

“Hoy nos toca un nuevo frente de mal tiempo y ya sabemos que muchas veces ninguna predicción es acertada. En el temporal de julio decían que iban a caer 180 milímetros de agua en la comuna y cayeron casi 400, por lo tanto, creo que hay que extremar las medidas para darle una mayor tranquilidad a los vecinos. Llegamos a un acuerdo de mejorar los servicios para la población, aumentar los puntos de entrega de ayuda, y además los vehículos municipales, de Carabineros, Bomberos y ADRA también dispondrán de esa ayuda por si alguien lo requiere”, señaló el jefe comunal, agregando que el gimnasio Luis Cruz Martínez volverá a ser habilitado como albergue para damnificados en caso de ser necesario.

Uno de los principales acuerdos fue disponer de 11 centros de distribución para la entrega de sacos de arena y cortes de polietileno, con el objetivo de abarcar prácticamente toda la comuna, facilitando el acceso de los vecinos a estos elementos. A los puntos habituales de la Dirección de Operaciones y la Unidad de Parques y Jardines de la Municipalidad de Villa Alemana, se suman los cinco centros asistenciales dependientes de la Corporación Municipal, el Hospital de Peñablanca, Defensa Civil, ADRA y Cruz Roja (donde se dispondrá sólo cortes de polietileno).

Asimismo, se determinó que los vehículos municipales y los pertenecientes a Carabineros, Bomberos y ADRA dispondrán de sacos de arena y cortes de polietileno para entregarlos directamente a la comunidad durante sus recorridos por los distintos sectores de Villa Alemana.

Otra de las medidas acordadas es la habilitación de un albergue para personas damnificadas en el gimnasio Luis Cruz Martínez, con el propósito de contar con un espacio de resguardo ante eventuales situaciones de emergencia que puedan afectar a los vecinos de la comuna.

El director de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Recabarren, también abordó las medidas preventivas y entregó un mensaje a la comunidad de Villa Alemana. “Primero queremos hacer un llamado a la calma porque estos frentes meteorológicos van a seguir ocurriendo a raíz del fenómeno de El Niño. Invitamos a la gente a prepararse desde su propio metro cuadrado y tomar las precauciones en su hogar y en su entorno. Lo importante es que nosotros como municipio estamos preparados junto con todos los organismos externos que nos van a apoyar para enfrentar de mejor manera este evento meteorológico”, indicó.

La Municipalidad de Villa Alemana mantendrá la coordinación con los organismos e instituciones participantes para preparar la respuesta comunal ante el evento meteorológico, de acuerdo con las necesidades que se presenten durante su desarrollo. Además, se recuerda que el número de emergencias 1211 está disponible las 24 horas del día.

PURANOTICIA