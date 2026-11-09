Villa Alemana completa el retiro de tres rucos instalados en espacios públicos

La Dirección de Seguridad Pública de Villa Alemana realizó un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos, que permitió retirar tres rucos instalados en el paso bajo nivel Riquelme; en Williamson con Santiago, cerca de un establecimiento educacional; y en calle Roma con Progreso, donde una de las estructuras se encontraba en un sector del estero.

Emilio Hermosilla, encargado del Área de Operaciones y Fiscalización de la Dirección de Seguridad Pública, explicó que "nos encontramos haciendo un trabajo de recuperación de espacios públicos, en un plan estratégico que la Dirección de Seguridad Pública ha realizado durante este año por encargo de nuestro alcalde Nelson Estay”.

Hermosilla agregó que estos operativos buscan evitar situaciones que afectan la seguridad y convivencia en los barrios. “¿Qué nos permite este operativo? Evitar hoy día incivilidades que se estaban llevando a cabo: consumo de alcohol, droga, dormitorios para personas que estaban cometiendo en algunos casos ilícitos y en otros estaban viviendo en situación de calle”, indicó.

Desde Seguridad Pública recalcaron que estas intervenciones forman parte de un trabajo permanente y llamaron a la comunidad a informar la presencia de rucos en sus sectores. “Invitamos a la comunidad hoy día a denunciar los rucos para que nos digan dónde están. Llamen al 1211, den la información y llegaremos a esos puntos para poder limpiarlos y evitar incivilidades en esos lugares”, sostuvo Hermosilla.

El alcalde Nelson Estay indicó que "estamos trabajando para que nuestros vecinos vuelvan a ocupar sus calles, plazas y espacios públicos con tranquilidad. Cuando retiramos un ruco no solo estamos limpiando un lugar, también estamos evitando incivilidades y recuperando un espacio que le pertenece a toda la comunidad. Este es justamente el sentido del Año del Orden, la limpieza y la recuperación de los espacios públicos”.

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