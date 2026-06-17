Villa Alemana abre su primera versión gratuita y familiar de «Escuela de Invierno 2026» en el Parque La Reserva

Una entretenida alternativa para las próximas vacaciones de invierno tendrán las familias de Villa Alemana con la realización de la “Escuela de Invierno: Vive tus vacaciones en familia en Parque La Reserva”, iniciativa gratuita impulsada por la Municipalidad que se desarrollará entre el 23 y el 27 de junio y que contempla una completa programación de actividades para que niños, niñas junto asus familias aprendan y se diviertan al mismo tiempo.

Cada jornada contará con actividades en horario AM, de 10:30 a 13:00 horas, y PM, de 14:00 a 16:30 horas. Las actividades estarán organizadas en dos grupos etarios: niños de 3 a 6 años, y de 7 a 12 años y el objetivo es brindar una experiencia educativa, recreativa y ambiental que promueva el contacto con la naturaleza, el aprendizaje activo y la participación comunitaria.

Para participar, las familias deberán inscribirse previamente a través de los formularios disponibles en las redes sociales de la Dirección de Medio Ambiente, seleccionando tanto el rango etario correspondiente como la jornada en la que desean participar. Todas las actividades contemplan el acompañamiento permanente de un adulto responsable.

El director de Medio Ambiente, Alejandro Vives, explicó que "hemos preparado distintas experiencias recreativas, educativas y de contacto con la naturaleza para que las familias compartan, aprendan y conozcan uno de los espacios naturales más importantes de nuestra comuna”.

La programación culminará el sábado 27 de junio con una gran jornada abierta a toda la comunidad, que incluirá una feria ambiental, una corrida familiar, bingo natural familiar, espectáculos para niños y diversas actividades recreativas.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó que "es el pulmón verde que tenemos como ciudad y efectivamente parten las vacaciones de los niños, por lo que necesitamos darles espacio para que puedan distraerse, para que puedan compartir en familia y el Parque La Reserva, que es el futuro Parque Metropolitano de la Región, cumple con todos los requisitos para ir a caminar, para ir a hacer talleres, tener contacto con la naturaleza. Es primera vez que hacemos estos talleres de invierno en el Parque La Reserva y hay panorama para todo el día para los niños, así que creo que lo van a pasar muy bien junto a sus familias. Así que los papás a programarse, a pedir unos días para acompañar a los niños al Parque La Reserva y hacer un contacto distinto con la naturaleza. Se van a sorprender lo lindo que está”, señaló.

NUEVO TRAYECTO

A lo anterior se suma una importante mejora en la conectividad del recinto. Recientemente, el recorrido de acercamiento C02 de EFE Valparaíso incorporó un trayecto por las calles Santa Elena y Almirante Wilson, pasando justo frente a uno de los accesos al Parque La Reserva.

“Valoramos mucho esta modificación al recorrido porque permitirá que más familias puedan acceder de manera sencilla al parque, especialmente durante estas vacaciones de invierno. Hoy existe una alternativa de transporte público que deja prácticamente a las personas en la puerta de uno de los accesos, acercando a la comunidad a este espacio natural que queremos seguir potenciando”, agregó el jefe comunal.

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