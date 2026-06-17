Víctima de balacera en Rodelillo quedó parapléjica: tres personas siguen internadas y ataque aún no reporta detenidos

Sin personas detenidas y con tres sobrevivientes todavía hospitalizados continúan las diligencias para esclarecer la balacera registrada la noche del 3 de junio en el cerro Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, hecho que dejó dos mujeres fallecidas.

La investigación sigue siendo encabezada por la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Ministerio Público, organismos que buscan establecer la identidad y ubicación de quienes participaron en el ataque armado. Hasta el momento, las autoridades no han informado de capturas relacionadas con el macabro caso en la comuna.

Bajo este contexto, se informó que entre las víctimas que permanecen internadas se encuentra Miguel Carvajal, de 54 años, quien sufrió graves lesiones producto de los disparos, y que su condición derivó en una lesión medular que le provocó paraplejia.

Según consigna Radio Biobío, continúan bajo atención médica Jordan Jofré, de 19 años, quien resultó con heridas en la zona abdominal, y Eduardo Hermosilla, de 73 años, que sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas durante el ataque.

En tanto, otras tres personas que resultaron lesionadas ya abandonaron el Hospital Van Buren. Se trata de un adolescente de 17 años, una mujer de 31, y otro hombre de 28 años, este último tras solicitar su alta médica de manera voluntaria.

Cabe recordar que el violento episodio ocurrió durante la noche del martes 3 de junio en Rodelillo, cuando desconocidos efectuaron múltiples disparos en el sector a bordo de un automóvil, provocando la muerte de dos jóvenes mujeres y dejando a otras seis personas con heridas de diversa consideración.

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