Vehículo volcó en la ruta Las Palmas de Viña del Mar y obligó a restringir pistas a Concón

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la ruta Las Palmas, en la comuna de Viña del Mar, luego que un vehículo menor volcara mientras transitaba en dirección a Concón.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 8, en el sector donde se ubica el monumento conocido como «Barco de Papel», motivando el rápido despliegue de equipos de emergencia para atender la situación y asistir a los ocupantes del automóvil.

A través de sus canales oficiales, la unidad Transporte Informa reportó que se trató de un "siniestro vial en la vía Las Palmas de Viña del Mar, sector Barco de Papel".

De igual forma, precisaron que "se mantiene restricción de pista en dirección a Concón. Transitar con máxima precaución y a velocidad moderada".

Debido a este procedimiento, las autoridades llamaron a los conductores a extremar las medidas de precaución al circular por la ruta Las Palmas, considerando además las complejas condiciones de tránsito derivadas de los sistemas frontales en la ciudad.

(Imagen: Sitio del Suceso)

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