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Vehículo terminó volcado tras una colisión entre dos automóviles en el Camino Internacional en Viña del Mar

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Un vehículo menor terminó volcado tras una colisión entre dos vehículos a la altura de la rotonda El Trébol - Villa Dulce, en dirección a Concón.

Vehículo terminó volcado tras una colisión entre dos automóviles en el Camino Internacional en Viña del Mar
Lunes 19 de octubre de 2026 15:18
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Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en el Camino Internacional, en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Un vehículo menor terminó volcado tras una colisión entre dos vehículos a la altura de la rotonda El Trébol - Villa Dulce, en dirección a Concón.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 12, 63 y 21a rescate vehicular simple.

(Imagen: @sitiodelsuceso)

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