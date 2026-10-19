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Vehículo terminó volcado en la Av. España a la altura del Club de Yates en Viña del Mar

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La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 21 y 72, a "rescate vehícular simple".

Vehículo terminó volcado en la Av. España a la altura del Club de Yates en Viña del Mar
Lunes 19 de octubre de 2026 23:49
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Un accidente de tránsito se registró la noche de este lunes en la Avenida España, en la ciudad de Viña del Mar.

Un camión terminó volcado sobre la calzada, a la altura del Club de Yates, en dirección a Valparaíso.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 21 y 72, a "rescate vehícular simple".

(Imagen: @AlertaNoticiasV)

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