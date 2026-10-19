Vehículo terminó volcado en la Av. España a la altura del Club de Yates en Viña del Mar

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 21 y 72, a "rescate vehícular simple".
Un accidente de tránsito se registró la noche de este lunes en la Avenida España, en la ciudad de Viña del Mar.
Un camión terminó volcado sobre la calzada, a la altura del Club de Yates, en dirección a Valparaíso.
La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 21 y 72, a "rescate vehícular simple".
(Imagen: @AlertaNoticiasV)
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