Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Vehículo se desbarrancó y cayó sobre una vivienda en el cerro Mariposas de Valparaíso

Vehículo se desbarrancó y cayó sobre una vivienda en el cerro Mariposas de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La emergencia se registró la tarde de este viernes en la intersección de calle René Lagos con pasaje Las Américas.

Vehículo se desbarrancó y cayó sobre una vivienda en el cerro Mariposas de Valparaíso
Viernes 16 de octubre de 2026 16:55
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un vehículo menor se desbarrancó y cayó sobre una vivienda en la ciudad de Valparaíso, durante la tarde de este viernes.

La emergencia se registró en la intersección de calle René Lagos con pasaje Las Américas, en el cerro Mariposas.

Pese a la gravedad del siniestro vial, no se registraron personas lesionadas.

Al lugar del accidente fueron despachadas dos unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto.

Por causas que deberán ser investigadas, un automóvil terminó impactó una estructura metálica de seguridad y luego cayó provocando daños a la vivienda en uno de sus costados.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

PURANOTICIA

Cargar comentarios