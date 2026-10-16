Vehículo se desbarrancó y cayó sobre una vivienda en el cerro Mariposas de Valparaíso

Un vehículo menor se desbarrancó y cayó sobre una vivienda en la ciudad de Valparaíso, durante la tarde de este viernes.

La emergencia se registró en la intersección de calle René Lagos con pasaje Las Américas, en el cerro Mariposas.

Pese a la gravedad del siniestro vial, no se registraron personas lesionadas.

Al lugar del accidente fueron despachadas dos unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto.

Por causas que deberán ser investigadas, un automóvil terminó impactó una estructura metálica de seguridad y luego cayó provocando daños a la vivienda en uno de sus costados.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

PURANOTICIA