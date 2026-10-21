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Vehículo colisionó contra un árbol en el Camino Internacional a la altura de la rotonda El Trébol en Viña del Mar

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La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 12, 63 y 21, a un "rescate vehícular simple".

Vehículo colisionó contra un árbol en el Camino Internacional a la altura de la rotonda El Trébol en Viña del Mar
Miércoles 21 de octubre de 2026 23:21
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Un accidente vehicular se produjo la noche de este jueves en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

La emergencia se registró en el Camino Internacional, a la altura de la rotonda El Trébol, en dirección a Santiago.

Se trató de un choque de un vehículo menor contra un árbol, por lo que una persona permanece atrapada en su interior.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 12, 63 y 21, a un "rescate vehícular simple".

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