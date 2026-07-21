Un fallecido y cuatro lesionados deja grave accidente que terminó con vehículo al interior de estación de metro Viña del Mar

Una persona fallecida y otras cuatro lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado la tarde de este martes en pleno centro de Viña del Mar, luego que uno de los vehículos involucrados en una colisión terminara precipitándose por las escaleras de acceso a la estación Viña del Mar de EFE Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el siniestro se produjo en las inmediaciones del recinto ferroviario, donde dos vehículos menores colisionaron por causas que deberán ser determinadas por la investigación.

A raíz del impacto, uno de los automóviles perdió el control, atravesó el acceso peatonal y descendió por las escaleras hasta llegar al sector de boleterías de la estación.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Héctor Cáceres, informó que el accidente "involucró a dos vehículos menores, de los cuales uno de estos ingresó a la estación de la plaza de Viña, pleno centro de la ciudad".

Asimismo, la autoridad bomberil indicó que "la evaluación preliminar es un fallecido, cuatro heridos. Dos de estos de consideración", agregando que los equipos de emergencia desarrollaron diligencias en el lugar para establecer la dinámica del hecho.

Respecto de la víctima fatal, el comandante precisó que corresponde a una mujer de aproximadamente 40 años de edad.

Producto de la emergencia, EFE Valparaíso dispuso el cierre temporal de la estación Viña del Mar. A través de un comunicado, la empresa informó que "debido a un procedimiento de emergencia que se desarrolla en el acceso a estación Viña del Mar, la estación permanecerá cerrada temporalmente, mientras personal de emergencia y autoridades realizan las labores correspondientes".

La compañía añadió que "el servicio ferroviario continúa operando, sin detención en estación Viña del Mar, hasta nuevo aviso", mientras se desarrollan las labores de rescate, remoción del vehículo y peritajes destinados a esclarecer las causas del accidente.

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