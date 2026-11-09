Vecinos y locatarios del centro Viña del Mar exigen mayor seguridad y puntos fijos tras cambio de mando en Carabineros

El reciente cambio en la jefatura zonal de Carabineros, que puso fin al mandato de la general Patricia Vázquez para dar paso a un nuevo jefe policial, abrió el debate en la Ciudad Jardín sobre los desafíos pendientes en materia de seguridad. En este contexto, transeúntes y comerciantes establecidos en sectores de alta concurrencia, como avenida Perú y el centro de la comuna, manifestaron sus expectativas y preocupaciones frente a esta nueva etapa institucional, haciendo hincapié en la necesidad de recuperar los espacios públicos, combatir la delincuencia y fortalecer la fiscalización del comercio ilegal.

Frente a este escenario, residentes de la comuna plantearon la importancia de priorizar las fiscalizaciones en delitos de mayor connotación social, sin descuidar otras problemáticas que afectan la convivencia en las calles. Así lo manifestó Benjamín, quien señaló:

"Principalmente que haya mucha más seguridad (...) que no sean tan drásticos con el tema de los vendedores ambulantes. Siento que hay muchos más puntos donde deberían concentrar su atención, tanto como en puntos de narcotráfico, como también controles porque también en las calles hay mucha gente que no respeta tanto como las señalétricas, como los semáforos".

Por su parte, los comerciantes del sector turístico advirtieron que los problemas de seguridad también repercuten directamente en la experiencia de quienes visitan la comuna. En esa línea, Cristian, locatario de avenida Perú, enfatizó en la necesidad de reforzar la vigilancia en los principales puntos turísticos, con el propósito de entregar mayor protección a los visitantes:

"Hay que mejorar lo que es la seguridad. Yo creo que hay que reforzar los puntos turísticos, en donde el turista puede venir y disfrutar sin que tenga un riesgo que le vayan a hacer daño", agregando además que "el sector de la avenida Perú, entre el casino y 8 norte, debiera ser un punto fijo con la autoridad siempre presente".

En el centro de Viña del Mar, particularmente en calle Valparaíso y sus alrededores, la preocupación también está puesta en los robos y la exposición de los peatones. Ignacio, comerciante del sector, advirtió sobre la presencia de jóvenes que estarían atentos a personas desprevenidas, especialmente adultos mayores y menores de edad. Asimismo, planteó la necesidad de mantener patrullajes permanentes y reforzar la vigilancia mediante cámaras de seguridad:

"Se ve hasta delincuencia, muchachos jóvenes que andan atentos a las personas que andan descuidadas, sobre todo adultos mayores, menores de edad también y nada, esperar que mejore la situación del país", y solicitó que "se sigan fortaleciendo la ronda, porque no basta solo con dar una vuelta acá en el centro, ya que los tipos estos se esconden durante el día o aparecen a rato y tener quizás puntos fijos en la esquina y que las cámaras también colaboren con la seguridad de la ciudad".

En la misma línea, Reinaldo manifestó su preocupación por la falta de vigilancia en las galerías y paseos peatonales, especialmente durante las tardes, cuando estos espacios mantienen un importante flujo de personas. El comerciante apuntó a recientes hechos delictuales registrados en el sector y cuestionó la falta de resguardo en una de las principales arterias comerciales de la ciudad:

"Calle Valparaíso queda súper desprotegida en las tardes. No sé si habrán visto los robos que han habido en las joyerías acá mismo, en pleno calle Valparaíso y a pleno luz del día. ¿Cómo sucede eso en una calle que es tan transitable como calle Valparaíso? (...) esperemos que con el nuevo cambio de jefe de carabineros, de mando de carabineros, mejore la situación, y sobre todo el patrullaje".

Finalmente, Esmeralda expresó la preocupación de quienes solían recorrer los espacios públicos de la comuna durante la noche, advirtiendo sobre la progresiva pérdida de actividad en sectores tradicionales como avenida Perú y el centro de Viña del Mar. A su juicio, la inseguridad ha limitado el uso de estos espacios después del anochecer, por lo que espera que la nueva jefatura policial adopte medidas concretas para revertir esta situación:

"Lo que espero de este nuevo cambio de mando en Carabineros es que mejore la seguridad, algo que hemos esperado y que hasta el momento no se ha cumplido, que den el foco principal, por ejemplo, aquí mismo en avenida Perú, donde estamos, en las noches ya no se puede andar. En lo personal, caminaba mucho por aquí en la noche y hoy en día ya no se puede, es decir, a las 8 esto está desocupado, o el centro de viña, entonces lo que se espera es mejorar la seguridad, que realmente vaya el foco donde corresponde".

Con estas demandas sobre la mesa, la comunidad viñamarina espera que la gestión del nuevo mando policial se traduzca en medidas concretas y una mayor presencia de Carabineros en las calles. El desafío, según plantean vecinos y comerciantes, será recuperar la tranquilidad en los sectores más concurridos de la comuna y garantizar que tanto residentes como visitantes puedan transitar con mayor seguridad.

PURANOTICIA