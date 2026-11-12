Vecinos de San Felipe intentaron linchar a sujeto acusado de amenazas y agresiones

El hecho ocurrió en la villa San Camilo, donde residentes se congregaron frente a la vivienda del hombre para manifestar su descontento por conflictos que se arrastrarían desde hace meses. Carabineros debió retirarlo del lugar para evitar una agresión colectiva.
Una intervención de Carabineros evitó que un conflicto vecinal terminara en una agresión colectiva en la villa San Camilo de San Felipe, luego que intentaran atacar a un hombre al que responsabilizan de diversos episodios de violencia y amenazas.
El procedimiento se produjo luego que vecinos llegaran a las afueras del domicilio del individuo, expresando su indignación por situaciones que, según sus testimonios, se han repetido durante varios meses y mantienen preocupada a la comunidad.
La tensión aumentó cuando algunos de los presentes intentaron agredirlo, obligando a los funcionarios policiales a intervenir y sacar al hombre de su vivienda para trasladarlo en un vehículo institucional, evitando así que la situación pasara a mayores.
El malestar de los residentes estaría relacionado con una serie de hechos que atribuyen al mismo sujeto, entre ellos amenazas y agresiones. Uno de los episodios mencionados corresponde a una denuncia por ataque con una pala de jardín contra un padre y su hijo.
Los vecinos de la villa San Camilo aseguran que los problemas se han mantenido pese a las alertas realizadas previamente, situación que ha incrementado la sensación de inseguridad y el descontento entre las familias de este sector sanfelipeño.
Los residentes aconcagüinos esperan una intervención mayor en el lugar, que permita resolver el conflicto y evitar que se repitan episodios de esta naturaleza.
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PURANOTICIA