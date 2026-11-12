Vecinos de San Felipe intentaron linchar a sujeto acusado de amenazas y agresiones

Una intervención de Carabineros evitó que un conflicto vecinal terminara en una agresión colectiva en la villa San Camilo de San Felipe, luego que intentaran atacar a un hombre al que responsabilizan de diversos episodios de violencia y amenazas.

El procedimiento se produjo luego que vecinos llegaran a las afueras del domicilio del individuo, expresando su indignación por situaciones que, según sus testimonios, se han repetido durante varios meses y mantienen preocupada a la comunidad.

La tensión aumentó cuando algunos de los presentes intentaron agredirlo, obligando a los funcionarios policiales a intervenir y sacar al hombre de su vivienda para trasladarlo en un vehículo institucional, evitando así que la situación pasara a mayores.

El malestar de los residentes estaría relacionado con una serie de hechos que atribuyen al mismo sujeto, entre ellos amenazas y agresiones. Uno de los episodios mencionados corresponde a una denuncia por ataque con una pala de jardín contra un padre y su hijo.

Los vecinos de la villa San Camilo aseguran que los problemas se han mantenido pese a las alertas realizadas previamente, situación que ha incrementado la sensación de inseguridad y el descontento entre las familias de este sector sanfelipeño.

Los residentes aconcagüinos esperan una intervención mayor en el lugar, que permita resolver el conflicto y evitar que se repitan episodios de esta naturaleza.

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