Vecinos de Recreo con el alma en un hilo: temen que lluvias hagan colapsar el cerro que cayó hacia Av. España en Viña del Mar

El paso de las lluvias registradas hace dos semanas dejó al descubierto la fragilidad del terreno en la zona alta de avenida España, donde se generó un nuevo y preocupante socavón. Equipo de Puranoticia.cl se trasladó hasta el sector de Recreo, en calle Toro Herrera para conversar con vecinos y peatones que diariamente deben circular por el lugar, quienes manifestaron su temor ante la posibilidad de que las precipitaciones anunciadas terminen por provocar un mayor desmoronamiento de la vía.

Grace, una de las transeúntes que circula habitualmente por esta zona, relató el temor que le genera observar cómo el terreno cedió bajo la calzada. "Un poquito de temor porque igual la semana pasada que vine y vi que estaba cerrada la parte de la calle, (…) se ve el socavón que está abajo, (…) no sabemos cómo está abajo y con la nueva lluvia que va a venir, entonces yo creo que va a estar más complicado".

La preocupación de la transeúnte aumenta debido al constante flujo vehicular que registra el sector, sumado a la proximidad de un nuevo sistema frontal que podría agravar las condiciones del terreno. "Se ve que está seguro porque es el pavimento pero debajo no sabemos cómo está y más aún si son los autos que tienen mayor peso".

SENSACIÓN DE ABANDONO

Quienes trabajan cerca del punto afectado también cuestionan las medidas adoptadas hasta ahora, asegurando que no se han traducido en soluciones concretas. Jennifer, trabajadora de la cercana calle Cuarta, relató que el deterioro del terreno también resulta evidente desde la parte inferior de la ladera.

"Paso todos los días por acá, no hay otro camino la verdad, y es bastante peligroso porque he transitado también por abajo y se ve como está hueco y está esto trizado (…) también da incertidumbre el tema de que no se ve que estén haciendo nada al respecto (…) había gente, como que estaban mirando, trabajando entre comillas, pero al final no hicieron nada. No hay respuesta".

Ante este escenario, la trabajadora hizo un llamado directo a las autoridades locales, incluida la alcaldesa, para que intervengan de manera preventiva y eviten que la situación derive en una emergencia de mayores proporciones.

"Un llamado a la alcaldesa, a las autoridades para que vean acá (…) puede haber un accidente y puede ser un accidente grave, entonces la idea es evitar que eso pase y prevenirlo, siempre cuando las cosas pasan, ahí es cuando hacen algo y toman acciones (…) no han hecho nada, y ya llevamos harto tiempo de que fue el último sistema frontal y nada".

DETERIORO CONTINUO DEL TERRENO

A las condiciones climáticas y a la falta de obras definitivas se suma otro factor señalado por residentes del sector: las intervenciones en la base de la ladera realizadas por personas en situación de calle que buscan refugio en el lugar. Martín, vecino de Recreo, explicó que esta situación se arrastra desde hace años y ha contribuido, a su juicio, al deterioro de la vía.

"Esta es una situación que se viene dando de manera muy preocupante debido a (…) en primera instancia, se ha venido a hacer rucos la gente de situación de calle aquí debajo y eso ha agravado el estado de esta calle".

Según el vecino, los operativos de retiro realizados por personal municipal no han sido suficientes para impedir que continúen las intervenciones en la base de la ladera. A su juicio, la falta de un cierre permanente del sector ha permitido que el problema persista y siga afectando la estabilidad del terreno.

"Hace varios años se viene dando la tónica de que Seguridad Ciudadana viene a retirar gente en situación de calle que sigue en ir acá porque encuentran refugio (…), no se ha podido solucionar el problema base, que es cerrar el sector".

Martín sostuvo que las modificaciones de la ladera para habilitar espacios de refugio, sumadas a las intensas precipitaciones de los últimos meses, habrían acelerado el deterioro del terreno. En ese contexto, afirmó que el estado actual de la vía hacía prever que su estructura difícilmente resistiría por mucho más tiempo.

"Al buscar refugio dañan la estructura del paso sobre nivel y eso genera un como un desgaste de manera constante, sumado a las lluvias, (…) era muy evidente que no iba a soportar mucho más el estado en el que está actualmente."

El vecino manifestó su preocupación y cuestionó la falta de medidas de mitigación, estableciendo una comparación con otros derrumbes registrados en la región. Según planteó, la ausencia de obras preventivas, como muros de contención, y de advertencias oportunas habría dejado al sector expuesto a un escenario de riesgo frente a las nuevas lluvias.

"Ya hubo un derrumbe unos kilómetros más allá en esta misma avenida, en Avenida España, y esto fue simplemente una consecuencia de una negligencia municipal para mí (…) en este caso no hubo medidas de mitigación para prevenir esto (…) creo que actuar de manera reparatoria ya es muy tarde".

Finalmente, la comunidad expresó su inquietud no solo por el riesgo que enfrentan peatones y automovilistas, sino también por las posibles consecuencias de un eventual colapso para las viviendas ubicadas frente al socavón. Martín señaló que, pese a las visitas realizadas para evaluar el sector, hasta ahora no se observan avances estructurales, más allá de la delimitación de una parte del área afectada.

"No sabemos tampoco la profundidad del socavón, tampoco sabemos las medidas que han tomado, han venido ciertos vehículos a tomar medidas, pero hasta ahora no se ve ningún avance estructural".

PURANOTICIA