Vecinos advirtieron el riesgo, pero no hubo respuesta: caída de árboles reaviva críticas contra la Municipalidad de Viña del Mar

Vecinos de Miraflores Bajo cuestionaron la falta de respuesta de la Municipalidad de Viña del Mar luego de ingresar, el pasado 9 de junio, una denuncia a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), advirtiendo el riesgo que representaban árboles en mal estado en el sector.

En la presentación señalaron que uno de los ejemplares se encontraba hueco por dentro, con riesgo de caer sobre la vía pública y el tendido eléctrico.

Además, advirtieron que durante jornadas de viento ya se habían producido chispazos por el contacto de las ramas con los cables, por lo que solicitaron una intervención urgente. El comprobante de ingreso establecía un plazo máximo de 20 días hábiles para responder, lo que, según los vecinos, nunca ocurrió.

Mientras el sistema frontal afectaba a la región de Valparaíso, al menos cuatro árboles cayeron en distintos puntos de Miraflores Bajo.

El caso más complejo se registró en avenida Lusitania, donde un árbol bloqueó una de las principales vías que conecta Miraflores Bajo con Miraflores Alto, interrumpiendo el tránsito, afectando el recorrido de la locomoción colectiva y dejando por varias horas sin suministro eléctrico a vecinos del sector.

También se registró la caída de otro árbol en la intersección de Los Acacios con Los Aceres, además de otros ejemplares en distintos puntos del barrio.

Para los vecinos de este punto de la Ciudad Jardín, estos hechos refuerzan la necesidad de realizar una revisión preventiva del arbolado urbano, considerando que las lluvias y el viento continuarán durante los próximos días.

La presidenta de la Junta de Vecinos de Miraflores Bajo, Carolina Zabalaga, señaló que “en junio, tanto la Junta de Vecinos como varios vecinos de manera particular, presentamos solicitudes para alertar sobre el mal estado de distintos árboles del sector, especialmente en calle Los Acacios. De hecho, corresponden a las mismas especies e, incluso, si no me equivoco, uno de esos árboles es el que ayer cayó sobre una vivienda. Posteriormente, otro árbol cayó y bloqueó la vía frente a la Scuola Italiana".

Zabalaga agregó que “en algún momento hubo una respuesta y se realizaron trabajos en el sector, pero correspondían a una campaña de CGE para despejar ramas cercanas al tendido eléctrico. El problema de fondo, que son los árboles enfermos, sigue presente y ya había sido identificado en distintos puntos del barrio".

A esta preocupación se suma la situación de la denominada cascada Los Abetos, ubicada al final de esa calle. Los vecinos reconocen que personal municipal acudió al lugar durante la emergencia, pero sostienen que la solución de fondo pasa por aumentar la altura del muro de contención para evitar el desborde del agua durante lluvias intensas. Aseguran que se trata de una obra que corresponde ejecutar al municipio, ya que los residentes no pueden intervenir esa infraestructura por cuenta propia sin arriesgar sanciones.

La presidenta de la JJVV de Miraflores Bajo indicó que “también en junio solicitamos que se revisara el sistema de evacuación de aguas lluvias que baja desde Miraflores Alto por la quebrada y desemboca en calle Los Abetos. Desde hace al menos dos meses venimos planteando la necesidad de realizar una intervención integral de la quebrada, no solo despejando la descarga en Los Abetos, sino revisando todo el recorrido aguas arriba. Allí existe una tubería de la Dirección de Obras Hidráulicas que evacúa las aguas lluvias desde el sector de Las Pataguas, pero luego el agua cae libremente por la quebrada, sin canalización. Nuestra preocupación es que, con lluvias intensas, esa situación termine provocando un socavón".

Asimismo, los vecinos alertaron sobre el estado de un poste del tendido eléctrico ubicado en la intersección de Los Plátanos con pasaje Los Algarrobos. La estructura permanece visiblemente inclinada y su base presenta un importante deterioro, con desprendimiento del hormigón y armaduras metálicas expuestas. Ante ello, hicieron un llamado a CGE para que evalúe y repare la estructura a la brevedad, advirtiendo que el sistema frontal aún no termina y que existe preocupación por una eventual caída del poste si las condiciones meteorológicas se intensifican.

PURANOTICIA