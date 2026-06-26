Vecino de El Olivar revela detalles de la relación Poduje-damnificados: lo acusa de ser "intimidante" y actuar como “patrón de fundo"

En conversación con Puranoticia.cl, Leoncio Olivares, víctima del fatídico megaincendio de febrero de 2024, criticó duramente el proceso en Viña del Mar y cuestionó las promesas realizadas por el Ministro de Vivienda, de las que asegura que el arquitecto "está mintiendo".
En medio de la incertidumbre que rodea el proceso de reconstrucción en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, el debate se ha intensificado por la coexistencia de dos posiciones: por un lado, la insistencia del ministro Iván Poduje en avanzar hacia la demolición de viviendas que presentan observaciones técnicas, y por otro, la decisión judicial que ordenó paralizar momentáneamente el proceso mientras se espera la realización de peritajes en el lugar. En ese contexto, persiste la tensión entre autoridades y vecinos afectados por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024.
En este escenario, Leoncio Olivares, vecino y damnificado de la catástrofe que le costó la vida a 138 personas, y cuyo hogar reconstruido presenta un avance cercano al 95% en el mismo sector de El Olivar, cuestionó duramente el proceso y la gestión de las autoridades, apuntando directamente contra el Ministro de Vivienda y Urbanismo.
En conversación con Puranoticia.cl, Olivares señaló que está “con una impotencia tremenda porque nosotros como familia, mi esposa y yo, somos adultos mayores y no sabemos cuánto tiempo más nos queda de vida y queremos disfrutar de esa casa porque con mucho esfuerzo la pagamos y nos ganamos el derecho para vivir y habitar esa casa”, agregando que “ahí criamos a nuestros hijos y hay muchos recuerdos. Y ahora que ya estaba esta casa lista en un 95% a 98% de construcción, esto se para arbitrariamente y ahí quedamos nosotros sin tener ninguna explicación”.
Respecto del trabajo del ministro en terreno, indicó que “estuvimos con él en una cancha donde nos ofreció muchas cosas: que esto se iba a agilizar y que todo esto iba a ser mejor (...) él dijo que de aquí a fin de año todas las casas de El Olivar, inclusive las inhábiles, iban a estar construidas”. No obstante, sostuvo que “yo conozco un poco del tema y vi que era muy difícil”, sumando que “también nos dijo que las casas estaban mal construidas y que se iban a caer. Yo dudé de eso que nos estaba diciendo el ministro”, y lamentando que “de ahí vino un largo proceso sin tener ninguna información y hasta ahora no tenemos ninguna de todas estas promesas que hizo el ministro”.
Sobre las denominadas “inhabilidades” de familias en el sector, recordó que Iván Poduje señaló durante su primera visita como Ministro de Estado a El Olivar que “ya no van a haber más inhábiles. De aquí a 15 días todo esto va a terminar”. Pero asegura que cuando “un vecino fue a votar por la casa que quería que le construyeran, le dijeron que no podía votar porque era inhábil, así que que todo sigue igual”.
En esa línea, acusó directamente que "el ministro está mintiendo". Esto lo argumentó diciendo que "aquí también nos están asesorando los ‘Arquitectos por Chile’, que han hecho estudios que dicen que estas casas se pueden reforzar”, agregando que “inclusive la constructora ha dicho que de costo de ellos, de su bolsillo, ellos hacen las reparaciones o las modificaciones que estimen convenientes en Serviu”, y afirmando que “ellos dicen que reparar una casa sale $3,5 millones aproximadamente y que en un mes debería estar sanado ese problema que encontraron”.
Asimismo, al referirse al conflicto general del proceso, sostuvo que el Presidente José Antonio Kast "debe tomar cartas en el asunto", aunque "no sabemos si está informado de toda esta problemática que tenemos en este momento”. Por ello, pidió que “llame al ministro y le pida explicaciones, porque ya van 90 y tantos días a la fecha y no tenemos ninguna solución”, remarcando que “yo estoy como al otro día del incendio, porque esto no fluye, pese a que las casas ya están en 95% o 98% construidas”.
En cuanto a su evaluación del rol de la autoridad, señaló que “la gente se asustó porque el ministro llegó diciendo que esto estaba todo mal, que estas casas con cualquier temblorcito se van a caer”, asegurando que con esto “mucha gente se sintió presionada para firmar la desvinculación con Social Arquitectura”. Respecto a la postura con la que llegó Iván Poduje a informar de esto, dijo que "llegó como queriendo ser el dueño del fundo”, calificándolo incluso como “patrón de fundo”.
Finalmente, describió al secretario de Estado diciendo que “él es de las personas que cuando llega, además que por su porte impresiona, te habla muy fuerte y muy golpeado, como queriendo decir que él es la verdad”, lo que se suma a las fuertes críticas que suele hacer, como cuando “dice que está todo mal o cuando se ha referido al Gobierno anterior de que todos han sido unos ineptos”. En conclusión, afirma que "todo esto realmente intimida porque es una autoridad y uno se siente impotente con todo esto que pasa y todas estas mentiras que nos ha prometido el ministro”.
PURANOTICIA