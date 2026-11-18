Una compleja situación física, económica y familiar enfrenta Carolina, vecina del sector de Placilla de Peñuelas, quien el pasado 5 de octubre sufrió una grave caída mientras transitaba por calle Universidad. El accidente ocurrió luego de que resbalara sobre una tapa de madera que, según antecedentes preliminares, debería corresponder a una cubierta de cemento o metal antideslizante. El hecho se produjo durante una jornada marcada por la llovizna, condición que habría aumentado el riesgo de deslizamiento.

A raíz del impacto, la afectada fue trasladada inicialmente al SAPU de Placilla y posteriormente derivada al Hospital Carlos van Buren, donde permaneció diez días hospitalizada y debió someterse a una cirugía reconstructiva, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Al referirse a las condiciones de la estructura y a las advertencias que, según relató, existían entre los vecinos respecto de su peligrosidad, Carolina explicó al equipo de Puranoticia.cl que varias personas evitaban transitar por ese punto debido a incidentes anteriores:

"Todos decían que esa tapa que está ahí, está justo en la esquina, en la bajada, (...) es de madera, que por lo que a mí me dicen que debe ser de cemento, y la mayoría evita pasar por ahí porque varios se han resbalado, se han caído, yo tuve la mala fortuna de que fuera más grave lo mío".

En cuanto a las consecuencias físicas del accidente, la vecina detalló que debió ser intervenida quirúrgicamente para reconstruir parte de su pie y tobillo, además de enfrentar una fractura de peroné. Asimismo, advirtió que su recuperación podría extenderse entre seis y siete meses, período en el que necesitará tratamiento kinesiológico para recuperar progresivamente la movilidad:

"Me operaron el 15 de octubre, tuvieron que reconstruir mi talón y mi tobillo, y me quebré el peroné también. Entonces, debido a eso, la doctora me dijo que tenía que tener paciencia, porque va a ser un camino largo, más o menos de seis o siete meses quizás, con kinesiólogo y todo, para poder volver a pisar un poco normal, porque mi pie, de hecho, ya no va a ser el mismo".

Frente a las consecuencias del accidente y ante la permanencia de la tapa de madera en las mismas condiciones, Carolina ya cuenta con asesoría legal para iniciar acciones y establecer las responsabilidades correspondientes. En ese contexto, busca presentar una demanda contra el municipio y determinar qué empresa es propietaria de la estructura, ante una eventual negligencia en el mantenimiento de la vía pública. Sobre las gestiones que está realizando, la afectada señaló:

"Estuve averiguando con los vecinos para interponer una demanda, a quien corresponda en realidad. En este caso, el abogado que me va a respaldar, me dice que la demanda se va a hacer a la municipalidad, y se va a averiguar a quién corresponde esa tapa, que por lo que yo sé es de Chilquinta, no estamos seguros todavía (...) pero la denuncia se hace la municipalidad, que es la encargada de las calles y de las veredas".

Sin embargo, las consecuencias del accidente van más allá de las lesiones físicas. La caída también comprometió directamente los ingresos y la estabilidad económica de su hogar. Carolina vive junto a sus dos hijos y es cuidadora permanente de su hija con síndrome de Down, responsabilidad que le dificulta acceder a un empleo formal y que la llevaba a generar recursos mediante trabajos esporádicos. Sobre cómo esta situación ha afectado su vida cotidiana, relató:

"Soy cuidadora de mi hija que tiene síndrome de Down y por lo mismo no puedo tener un trabajo remunerado, (...) he tenido que dejar de generar esa plata que yo generaba en los ''pololitos'' (...) haciendo aseo o vendiendo ropa en alguna feria libre, cosas que puedo hacer con ella, porque vivimos los tres solos, mis dos hijos y yo, no tengo quien me la cuide".

Junto con buscar una solución a su situación personal, la vecina espera que su caso permita visibilizar las condiciones en que se encuentra esta infraestructura y evitar que otros residentes sufran accidentes similares. En esa línea, hizo un llamado a las autoridades y entidades responsables para que intervengan el lugar y se hagan cargo de las consecuencias del incidente:

"Que arreglen eso y que ni una otra persona le vuelva a pasar algo como lo que me pasó a mí, y que alguien se haga responsable de eso y que me puedan indemnizar (...) no puedo salir a trabajarm no puedo hacer nada (...) no puedo generar dinero y eso me tiene súper complicada".

Finalmente, desde la comunidad reiteran el llamado a las autoridades y a las empresas que pudieran tener responsabilidad sobre este tipo de estructuras, solicitando fiscalizar y reemplazar las cubiertas de madera por materiales adecuados y seguros en las veredas de Placilla de Peñuelas, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes y evitar que otros peatones enfrenten situaciones similares.

PURANOTICIA