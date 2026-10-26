Valparaíso y San Antonio preparan refuerzo policial ante la llegada de medio centenar de cruceros y más de 35 mil turistas

Con el objetivo de fortalecer la seguridad durante la temporada de cruceros, se realizó una reunión en la que participaron representantes de EPV, EPSA, Sernatur, Armada, Carabineros, Seremi de Seguridad y Delegación Presidencial Regional, quienes coordinaron acciones interinstitucionales para abordar de manera anticipada los riesgos asociados a la llegada de turistas a los puertos de Valparaíso y San Antonio.

La planificación contempla medidas antes, durante y después de cada recalada, incluyendo patrullajes mixtos, campañas preventivas e información de seguridad para los pasajeros al momento de desembarcar, además de mecanismos que faciliten la denuncia oportuna de hechos delictuales.

El delegado Manuel Millones explicó que “queremos aumentar las medidas de seguridad frente a la próxima temporada de cruceros. Aproximadamente 53 nuevas embarcaciones que van a llegar tanto a Valparaíso como a San Antonio. se estima en más de 35.000 turistas y también incluida la tripulación y eso nos exige medidas adicionales para proteger a los turistas".

"Estamos coordinando acciones con los municipios, carabineros, la PDI y las empresas portuarias, además de los operadores. Porque en esta ocasión, a diferencia de otras veces, una cantidad importante de turistas van a pernoctar en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concón y también en San Antonio", agregó.

De igual forma, sostuvo que "por lo mismo, no solamente tenemos que resguardar lugares donde van a ir a visitar, a turistear, a consumir, a gastar e invertir, sino que también los lugares de pernoctación. Es decir, nos interesa reforzar las medidas de seguridad que ya están, en este caso, implementadas y también, si es necesario, tener dispositivos especiales de carabineros o de PDI para tomar el resguardo de los turistas que nos van a visitar a partir de este año y, por cierto, que el grueso va a ser ya en el primer trimestre de 2027”.

Las autoridades trabajaron en el mapeo de los principales puntos de interés turístico para gestionar una mayor presencia policial, junto con reforzar las fiscalizaciones al transporte informal en San Antonio, en coordinación con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.

Además, se fortalecerá el análisis de información policial para anticipar posibles desplazamientos de grupos dedicados a cometer delitos y evaluar la solicitud de servicios policiales extraordinarios durante las recaladas de mayor convocatoria, de manera similar a la planificación que se realiza para eventos masivos. Estas acciones buscan anticipar riesgos, optimizar los recursos policiales y entregar mayor seguridad tanto a los turistas como a los habitantes de ambas ciudades, mediante una respuesta coordinada y preventiva.

Así lo reveló el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, quien manifestó que “ha sido una reunión muy importante entre todos los actores que tienen que ver con esta temática, para tener una estadía segura de los turistas. Para eso hemos definido reforzar una mesa de trabajo que ya existía, pero ahora con una metodología que implique encontrar las mejores acciones para llevar a efecto antes, durante y después de la estadía de cada uno de estos turistas. Muy similar a lo que ya hemos avanzado con el consulado argentino aquí en Valparaíso”.

Carolina Carrasco, directora regional de Sernatur Valparaíso, indicó que “estamos organizándonos principalmente para que la experiencia de quienes nos visitan sea lo más placentera posible, sea atractiva y además, se lleven un buen recuerdo. La temporada de cruceros este año representa un 25% más. Estamos hablando que en Valparaíso son 32.000 visitantes y en San Antonio son alrededor de 23.000, contando los tripulantes. Entonces es una temporada alta, es una temporada con muchas visitas y, además, algunos que pernoctan. Ocho cruceros van a estar más de un día en nuestra región y la idea es eso, seguridad, entretención y disfrute para que nos visiten nuevamente y también nos recomienden”.

El subprefecto de los servicios de Carabineros Viña del Mar, Teniente Coronel Erick Ehrenfeld, manifestó que “lo que buscamos es poder brindar una seguridad a todos los turistas que llegan a la región, con servicios preventivos que estarán orientados a los lugares de mucho comercio, como también sectores turísticos, para evitar que las personas sean víctimas de algún tipo de robo. Además, haremos el llamado a la prevención de la persona que andacomo turista, el cuidado de sus cosas, dónde deja sus pertenencias, si arrienda vehículos, evitar tener especies que estén a la vista”.

En tanto, el gobernador marítimo de Valparaíso, capitán de Navío Litoral, Carlos Cerda, indicó que “fue una buena instancia de coordinación ante la recalada que vamos a tener, durante esta temporada, de catorce cruceros en San Antonio y treinta cruceros en Valparaíso. Debemos dar protección y control a los pasajeros que embarcan y desembarcan, y también trabajar en las atenciones que requiere la nave durante su estadía”.

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