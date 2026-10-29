Valparaíso y otras 10 regiones recibirán nuevos vehículos para fortalecer el trabajo comunitario de Carabineros

Carabineros incorporará nuevos vehículos destinados a las Oficinas de Integración Carabineros-Comunidad (M.I.C.C.) y a las Patrullas de Atención a Comunidades Indígenas (P.A.C.I.), como parte de una iniciativa orientada a ampliar la cobertura territorial y mejorar las capacidades operativas institucionales.

Esta medida tiene el propósito de fortalecer el trabajo preventivo y la vinculación con la ciudadanía.

Los nuevos vehículos serán distribuidos en diez regiones del país: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, región Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Magallanes, ampliando las capacidades institucionales para responder a las necesidades de seguridad y trabajo comunitario en todo el territorio nacional.

En una ceremonia presidida por el general director Marcelo Araya y el Delegado Presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, se entregaron 30 vehículos para ser utilizados por carabineros de las MICC de distintas regiones país.

El proyecto, denominado “Adquisición de vehículos diferenciados para la ampliación de cobertura de las M.I.C.C. y Fortalecimiento de las P.A.C.I, fue elaborado por el Departamento de Desarrollo de Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Las patrullas comunitarias marca Chevrolet, modelo N400 Max, que permitirán fortalecer y modernizar las labores de acercamiento con la comunidad, la prevención del delito y el trabajo colaborativo con las comunidades en distintas comunas del país.

Esta nueva iniciativa, se suma a la entrega de vehículos blindados que están destinados a reforzar las labores policiales en un paso fronterizo, contribuyendo a las acciones preventivas y de control para evitar el ingreso irregular de personas al territorio nacional.

De esta manera, la incorporación de los nuevos móviles, busca reforzar el despliegue de los equipos MICC y contribuir al desarrollo de acciones preventivas, de integración y de vinculación directa con las comunidades en los territorios donde Carabineros mantiene presencia.

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